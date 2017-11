David Guetta con sus platos a Chavón

La Romana

El Dj David Guetta será el encargado de poner el broche de oro a la cartelera artística del 2017 de Casa de Campo. Él actuará la noche del 30 de diciembre en el Anfiteatro de Altos de Chavón, como parte de la celebración de fin de año que Casa de Campo realiza desde el 2015, y por donde han pasado artistas como Juan Luis Guerra y Enrique Iglesias. La gran fiesta de fin de año incluirá una enorme pista de baile, área lounge VIP y open bar.

Andrés Pichardo Rosenberg, presidente de Casa de Campo Resort, manifestó “concluimos el año con una gran fiesta, con una superestrella de la música electrónica, como lo es David Guetta, luego de una variada cartelera de artistas presentados durante este 2017 por Casa de Campo, con los conciertos de Jennifer López, Maluma y Wisin, CNCO y Yandel”.

Este evento llevará a Chavón una producción gestionada por el empresario dominicano Gamal Haché.

El también productor y gestor de salas, pionero en la internacionalización del género y que en el 2018 presentará su séptimo disco, es considerado como el Dj que más ha aportado a la escala a nivel mundial que la música electrónica ha alcanzado en los últimos años.

El francés ha vendido más de 10 millones de discos y cuenta con al menos 53 millones de seguidores en las redes sociales.

Es autor de temas icónicos como: This One’s For You, Love Is Gone y When Love Takes Over.

Su boom en la industria a nivel internacional llegó con el acertado tema “Fuck Me I’m Famous”, en el 2000 y dos años más tarde lanzó su primer álbum “Just a Lit-tle More Love”. Su última producción fue en el 2014, “Listen”, mismo año en que se presentó por última vez en la República Dominicana, en esa ocasión, en Punta Cana.