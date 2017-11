De sapo a playboy: Manolo Cardona es Rubirosa

Jessica Leonor

Santo Domingo

El actor Manolo Cardona protagoniza la trilogía de películas sobre la vida de Porfirio Rubirosa. El colombiano, que se ha destacado por sus númerosos papeles en telenovelas, ahora interpreta al famoso playboy dominicano.

“Este proyecto inició hace ocho años, cuando vine a República Dominicana y me contaron sobre este personaje que no conocía. Empecé a investigar y me pareció una historia fascinante”, comentó ayer el actor en una rueda de prensa que se realizó en el edificio corporativo de Claro, empresa que auspicia el proyecto.

Ser un dandy, seductor, deportista y diplomático es un reto para Manolo Cardona: “Tengo que ser muchas cosas. Aparte de dominicano me toca hablar francés y alemán. Me toca boxear, jugar polo, ser un buen amante, entre otras cosas. Y para mí es un reto actoral y personal”, manifestó.

La historia, que se estrenará a partir del segundo semestre de 2018, cuenta con actores colombianos, mexicanos y dominicanos, entre estos: Freddy Ginebra, Hony Estrella, Carolina Guerra, Damián Alcázar, Jorge Periguria, Shalim Ortiz, Ana Serradilla, Margarita Muñoz, Omar Patín, Héctor Aníbal Estrella y María del Mar Bonelli.

Remontada en los tiempos de Trujillo, la vida de Rubirosa marcará un momento en la historia del cine latinoamericano según el actor de la telenovela “Narcos”, quien aseguró que “la historia va a dar mucho de qué hablar y colocará a la República Dominicana donde debería de estar hace mucho tiempo”.

Rubirosa se hizo famoso como playboy, por sus legendarias proezas sexuales con las mujeres. Este conquistador inspiró la creación del personaje de James Bond y su historia será llevada a la pantalla grande en una producción de ficción producida por el dominicano Sixto Inchastegui, Manolo Cardona y Hugo Rodríguez de México.

La directora de la DGCine, Yvette Marichal, agradeció al actor por preferir trabajar en el país: “te quiero agradecer Manolo porque pudiendo hacer cualquier proyecto tanto en México como en Colombia, has decidido ser parte de nuestra industria y eso te lo vamos a agradecerÖ Estamos seguros de que Rubirosa dará mucho de qué hablar, así como lo hizo en el pasado”, comentó en la presentación de la trilogía el pasado miércoles.

Con miras a reducir los costos de las tres películas, el rodaje se está realizando de manera simultánea, con dos unidades de producción trabajando al mismo tiempo. Esto según dijeron los productores, se hace por primera vez en el país.