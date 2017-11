Barbra Streisand dice que no volverá a cantar

AP

Nueva York

Si desea ver a Barbra Streisand cantar en vivo, mejor mire su nuevo especial de Netflix. La emblemática artista dice que no volverá a subirse a un escenario.

Y no lo dice porque quiere que vea “Barbra: The Music ... The Mem’ries ... The Magic!” cuando se estrene en el servicio de streaming el miércoles. Streisand, quien no salió de gira por 27 años tras olvidar la letra durante una actuación en 1967, dijo que los conciertos en vivo le producen demasiados nervios como para considerar hacerlo de nuevo.

“No, no volvería a hacer nunca otro show. Es agotador”, dijo la cantante y actriz.

“Nunca volveré a sentarme a planificar otro espectáculo como tuve que hacer para éste”, añadió sobre el nuevo especial, grabado durante la parada de su gira en Miami el año pasado.

Streisand ha dicho antes adiós solo para volver a los escenarios de nuevo. Esta vez dice que habla en serio, aunque acota: “Yo nunca digo nunca”.

Explicó que prefiere grabar música en un estudio y hacer películas: “Es algo privado. No me importa cómo me veo. ... No soy juzgada en el momento”.

En una entrevista con The Associated Press, Streisand, de 75 años, habló sobre el especial; sobre su perra fiel, fallecida este año, y sobre las múltiples denuncias de acoso y abuso sexual contra hombres poderosos en Hollywood y la política.