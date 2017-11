Beyoncé es la artista mejor pagada de la industria musical

Jessica Leonor

Santo Domingo

Beyoncé ha superado a Adele y a Taylor Swift al convertirse en la mujer mejor pagada de la industria musical. Según la lista anual de la revista Forbes (desde junio 2016 a junio 2017) la cantante ha realizado esta hazaña gracias a su álbum “Lemonade” y su gira mundial.

La cantante más rica del mundo de la música con unos ingresos de US$ 105 millones de dólares en este año supera por mucho a Taylor y a Adele. Esto a pesar de que la primera vendió 1,2 millones de copias de su disco “Reputation” en una sola semana, pero al parecer su trabajo no fue suficiente para colocarse en número uno por tercera ocasión consecutiva.

La artista británica Adele se colocó en la segunda posición de la lista, gracias a su trabajo desde 2011 hasta la fecha, en el que se le ha visto activa tanto en presentaciones como en distintos lanzamientos, pero su ingreso anual no se asemeja a los de la intérprete de “Sorry”.

Taylor Swift baja a la tercera posición después de permanecer dos años, siendo la mejor pagada de la industria, en este año Swift ganó US$ 44 millones de dólares, casi la tercera parte que obtuvo Beyoncé, quien también tiene su línea de ropa Ivy Park.

Celine Dion quedó en el cuarto lugar con un ingreso de US$ 42 millones de dólares después de tornarse un tiempo en su carrera por la muerte de su esposo Rene Angeli. En quinto lugar se coloca La diva del Bronx, Jennifer López con US$ 38 millones.

En la lista siguen Dolly Parton con US$ 37 millones, US$ Rihanna con US$ 36 millones, Britney Spears con US$ 34 millones, US$ Katy Perry con US$ 33 millones y Barbra Streisand con US$ 30 millones.