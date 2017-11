Otro más: CBS suspende a Charlie Rose por acusaciones de acoso sexual

David Bauder/AP

Nueva York

Charlie Rose es la figura pública más reciente en caer por acusaciones de conducta sexual indebida después de que el Washington Post reportara que ocho mujeres lo denunciaron, lo que derivó en que PBS cancelara la distribución de su programa de entrevistas y CBS suspendiera el lunes al presentador

Las mujeres, que trabajaron o intentaron trabajar con Rose, acusaron al veterano periodista de toquetearlas, caminar desnudo frente a ellas y relatarle a una que él soñó que nadaba desnuda.

Rose, de 75 años, dijo en un comunicado que estaba “sumamente avergonzado” y se disculpó por su comportamiento.

“PBS quedó sorprendido al enterarse hoy de estas acusaciones sumamente perturbadoras”, dijo la televisora pública en un comunicado. “Suspendemos de inmediato la distribución de ‘Charlie Rose’”.

Tres de las mujeres aceptaron ser nombradas en el extenso reportaje del diario. Reah Bravo, una exproductora asociada del show de Rose en PBS y que comenzó a trabajar con él en 2007, dijo al periódico: “Era un depredador sexual, y yo fui su víctima”. Dijo que Rose la tocó en múltiples ocasiones y, en una de ellas, durante un viaje de trabajo a Indiana, la convocó a la habitación del hotel en la que él se hospedaba, de donde salió desnudo de la regadera.

Kyle Godfrey-Ryan, uno de las ex asistentes de Rose, tenía 21 años cuando Rose la llamó en repetidas ocasiones para describirle sus fantasías de ella nadando desnuda en la casa de Long Island del presentador mientras él la observaba desde su habitación. Dijo que fue despedida cuando Rose se enteró que ella le había contado a un amigo en común sobre su comportamiento.

Megan Creydt, quien laboró como coordinadora para el show de Rose en PBS en 2005 y 2006, dijo al diario que iba sentada en el asiento del pasajero mientras el presentador conducía un día por Manhattan cuando él le puso la mano sobre el muslo. Cinco de las mujeres que entrevistó el Post describieron toqueteos similares en las piernas, en lo que muchas interpretaron como intentos por ver cómo reaccionaban.

Rose dijo que por momentos se ha comportado de manera insensible “y acepto esa responsabilidad, aunque no creo que todas esas acusaciones sean precisas. Siempre pensé que iba tras sentimientos mutuos, aunque ahora me doy cuenta que estaba equivocado. He aprendido mucho como resultado de estos eventos, y espero que otras personas también lo hagan”.

El programa de entrevistas de Rose se transmite en el 94% del país a través de estaciones de PBS. Se retransmite en la cadena de cable de Bloomberg, misma que el lunes anunció la suspensión del mismo. Rose entrevista a varias personas de los medios de comunicación, política y entretenimiento, y este mes entrevistó al presidente de la Universidad de Harvard, Drew Faust, el rapero Macklemore y Robert Costa, del Post, quien habló sobre la investigación del diario al presunto acoso sexual por parte del candidato al Senado por Alabama, Roy Moore.

Rose es también anfitrión junto con Gayle King y Norah O’Donnell de “CBS This Morning”, un programa noticioso matutino aclamado por los críticos que en los últimos años se ha destacado sobre su competencia, y también realiza entrevistas para “60 Minutes”.