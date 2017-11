Celinés fue víctima de abuso de poder

Deyanira Polanco

Santo Domingo

El acoso sexual que en las últimas semanas ha acaparado la atención en la industria del cine en Hollywood es una realidad mayor a lo denunciado, se da contra hombres y mujeres, siendo estas últimas las más afectadas.

La actriz y empresaria dominicana Celinés Toribio, tiene 20 años en el mundo del entretenimiento, radio, televisión y el cine, y ha estado expuesta a esa opresión machista, como a sus inicios en la carrera, en una estación de radio en Nueva York, pero esto no ha sido una limitante para triunfar.

“Un comunicador intentó usar su puesto de jefe en una emisora para sonsacarme ofreciéndome trabajo a cambio de que sostuviéramos una relación. Nunca me dio el trabajo porque yo lo paré en seco y le cante sus verdades”.

Eso la llevó a que desencantarse y alejarse de la radio por unos diez años, pero la productora y actriz de la película “María Montez”, residente en Los Ángeles, California, cuenta a LISTÍN DIARIO que con firmeza enfrentó esa y otras acciones machistas, y se convirtió en una empresaria de la industria. En los últimos diez años ha actuado en más de 11 películas y ha producido cuatro de ellas.

“Es que si la mujer es fuerte, con cierta belleza física, inteligente y capaz, siempre va a estar expuesta a que algún hombre en algún momento de su vida, pretenda usarla como objeto” cuenta Toribio.

Para ella en la televisión ha sido igual, aunque no acosada sexualmente, fue víctima del abuso de poder en su contra, donde los puestos de mando son ocupados mayormente por hombres.

“Te lo digo porque sigo trabajando en los medios de televisión como talento y la mayoría de los títulos importantes de Estados Unidos lo llevan los hombres. La mayoría de las mujeres están por debajo de un hombre y te hablo tanto en la TV hispana como en la americana”.

Trabajar en el béisbol

Celinés Toribio trabajó cinco años para Major League Baseball y fue la primera mujer a la que las Ligas Mayores firmaron como presentadora, pero en ese mundo de los deportes supo cómo lidiar con algunas propuestas no deseadas.

“Como ya había madurado, ponía yo los límites desde el principio. Y por supuesto que algunos beisbolistas me enamoraban o pretendían algo más que una entrevista, pero siempre he tenido algo claro: El trabajo no lo mezclo con el amor. A mi trabajo voy a eso: a trabajar”.

“Perseguida”

En República Dominicana dice que no ha sido acosada. “He sido perseguida por algunas personas con cierto “poder” en la industria, que por el simple hecho de que yo no vivo en el país o porque vengo del mundo de la televisión, no me aceptan. Algunos productores en mi propia cara me han dicho “¿Que haces tú aquí? Mejor sigue con los deportes”. Otros le han dicho que se dedique actuar que la producción es para hombres.

“Cuando María Montez se tardó casi un año en ser terminada, aquí me criticaron por la espera. Ahora me río, pero en 4 años he llorado mucho. Pero por suerte mi pasión por el cine no me permite detenerme ante comentarios destructivos.

Yo hago cine por vocación y porque amo a mi país. República Dominicana tiene una historia rica para contar y mi misión es dejar un legado de por lo menos 20 películas en el libro del cine dominicano”.