Puerto Plata recibe a Tempo y a Cosculluela

Edgar Lantigua

Puerto Plata

Los exponentes urbanos David Sánchez Badillo (Tempo), José Fernando Cosculluela Suárez (Cosculluela) y el deportista Yair Raziel Rodríguez Portillo (La Pantera) estuvieron de visita en estos días por Puerto Plata, un reflejo del buen momento que vive este destino turístico.

Las figuras se alojaron en complejo Lifestyle Holidays Vacation Resorts.

David Sánchez Badillo (Tempo) es uno de los puertorriqueños más populares de la música urbana. Entre sus éxitos recientes figuran: “Vivir mi vida” y “Ella & yo”.

Durante su estadía, Tempo estuvo acompañado de un equipo de producción que realizó las imágenes para cuatro videos del popular artista, que serán dados a conocer próximamente, donde utilizaron como locación diferentes lugares del proyecto turístico ubicado en Cofresí.

Tempo cuenta con siete producciones musicales desde su inicio: 1999: “Game Over; 2000: “New Game; 2001: “Unplugged”; 2002: “Éxitos”; 2009: “Free Tempo”; 2013: “Free Music (Mixtape)”, y 2016: “Back to the game”.

En cambio, durante la visita, Cosculluela afirmó que al principio no se sentía muy cómodo con el reguetón, ya que ese no era su fuerte. También expresó que su mayor colaboración artística ha sido con el dúo Wisin & Yandel, ya que le abrieron las puertas para entrar al camino del género.

Ha realizado colaboraciones musicales con Wisin & Yandel, Daddy Yankee, J Balvin, Arcángel, Kendo Kaponi, Ivy Queen, Héctor “El Father”, Tito “El Bambino”, Farruko, Nicky Jam, Zion & Lennox, Jowell & Randy, Lele, J Alvarez, Maluma y Tempo.

La Pantera también disfrutó de un buen fin de semana. Es un peleador mexicano que actualmente compite en la categoría de peso pluma.