Dani Martín realizará por primera vez una gira de recopilación de sus éxitos

Pepi Cardenete/EFE

Madrid

Dani Martín reconoce en una entrevista con Efe que nunca había hecho una gira que recopilase los grandes éxitos de su carrera, desde El Canto del Loco hasta hoy, algo que subsanará con "Grandes éxitos y pequeños desastres" en 2018, un tour que empezará en España para luego saltar a Perú y Argentina.

Un nuevo proyecto que llega en un 2018 al que le pide más abrazos y más diálogo. "Que siendo vecinos, pensemos en el vecino, que los políticos piensen un poquito en la ciudadanía y menos en los votos. Que haya más igualdad y más sonrisas en la calle y, sobre todo, diálogo", dice el cantante, que en 2010 comenzó su carrera en solitario.

Martín (Madrid, 1977) celebra 18 años de canciones con "Grandes éxitos y pequeños desastres", un tour que arrancará con entradas ya agotadas el 28 de abril de 2018 en Madrid.

“ Me siento tan infante todavía... Juvenil, sinceramente. Con 40 años me siento joven. Me miro y no me veo como un señor de 40 años", apostilla el madrileño, compositor de singles como "16 añitos". ”



Una celebración, que, además, viene con un "regalo", una caja "de lujo" (Sony Music) que recopila los grandes "hits" de su carrera, temas que van desde la época del Canto del Loco hasta su continuación en solitario, para completar esa mayoría de edad musical que Martín celebra aunque él, dice, se siente como un niño.

"Me siento tan infante todavía... Juvenil, sinceramente. Con 40 años me siento joven. Me miro y no me veo como un señor de 40 años", apostilla el madrileño, compositor de singles como "16 añitos" .

Asegura sentirse "lleno de ilusión y con ganas de hacer un montón de cosas", empezando por este proyecto que reúne los discos "Pequeño" (2010), "Dani Martín" (2013), "Mi Teatro" (2014) y "La montaña rusa" (2016), en versión CD con DVD o en vinilo y DVD.

"Para mí es una caja preciosa que reúne una historia", asegura Martín sobre esta edición de lujo que, además, incluye nueve temas inéditos, grabados con su banda.

Explica que algunas las había grabado con grupos anteriores, y que se trata de canciones descartadas para los discos "Dani Martín" y "La montaña rusa", además de otras que guardaba "en el cajón" y temas compuestos para otros artistas, como uno que escribió para Raphael.

"Creo que es un regalo bonito tenerlas, algunas están por ahí por YouTube mal grabadas, y es mejor tenerlas en un vinilo o en un CD", comenta el vocalista, al tiempo que destaca el regalo que se ha hecho a sí mismo para el próximo año, esa "borrachera de cantar" que presenta como una gira inédita.

Porque nunca antes ha hecho una gira que recopile veinticuatro de sus canciones más emblemáticas.

Después de un periplo de 43 conciertos en teatros para presentar su "montaña rusa" de 2016, le apetece, dice, un tour "de estadios, de plazas de toros, con un escenario con pantallas y que salgan dragones y mazmorras", un recorrido que supondrá un "punto y a parte" en su carrera.

"A día de hoy tengo diecisiete canciones escritas que creo que no tienen nada que ver con nada de lo que he hecho hasta ahora. Me encantaría irme a otro lugar, que no sabría definir ahora", concluye, enigmático, de cara al futuro.

La gira "Grandes éxitos y pequeños desastres" pasará por una veintena de ciudades españolas y al otro lado del Atlántico estará en Perú y Argentina, aunque aún hay fechas por confirmar. Y la cerrará el 17 de noviembre en el mismo sitio donde empezará, Madrid.