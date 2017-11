Luis Fonsi y Daddy Yankee compiten hoy domingo en los American Music Awards

Mesfin Fekadu/AP

Los Ángeles

Tres días después de su victoria en los Latin Grammy, Luis Fonsi y Daddy Yankee compiten por cuatro premios en los American Music Awards.

“Despacito”, galardonada el jueves con cuatro gramófonos dorados, se medirá el domingo por la noche por el premio al video del año y su remix con Justin Bieber por los de colaboración del año y canción favorita de pop-rock.

Además, los astros puertorriqueños fueron postulados por separado a artista latino favorito, categoría en la cual compiten con la estrella colombiana Shakira.



Las actuaciones anunciadas para los American Music Awards se dividen equitativamente entre hombres y mujeres, pero no ocurre lo mismo con los nominados.

En categorías como artista del año y álbum favorito de pop/rock, donde suelen haber músicos de ambos sexos, no figura ninguna mujer en esta edición. Otras categorías dominadas por los hombres incluyen video del año, gira del año, álbum country favorito y canción favorita de soul/R&B.

Halsey es la única artista femenina nominada a canción favorita de pop/rock y colaboración del año, en ambos casos por el éxito No. 1 de Chainsmokers “Closer”, en el cual participó como invitada.

La cantautora Julia Michaels es la única mujer que compite por el premio al artista del año.

Los AMAs de este domingo son un reflejo de lo que ocurrió este año en la música pop: ninguna mujer encabezó la lista Hot 100 de Billboard en el 2017 hasta septiembre, cuando lo hicieron Taylor Swift y Cardi B. Las listas pop de este año han estado dominadas por el rap, un campo donde las mujeres son una rareza.

Este año también les fue bien a canciones de rock y country, géneros en los cuales los hombres superan a las mujeres en número.

Bruno Mars encabeza la lista de nominados con ocho candidaturas, mientras que Kendrick Lamar, Ed Sheeran, Drake, the Chainsmokers y the Weeknd cuentan con cinco cada uno. Todos, con excepción de the Weeknd, están nominados a artista del año.

El éxito No. 1 de Mars “That’s What I Like” le mereció postulaciones a canción favorita de soul/R&B y video del año. Su álbum “24K Magic” está nominado tanto en la categoría de pop/rock como en la de soul/R&B. También compite por los premios al artista masculino favorito en ambos géneros.

Mars no asistirá a la ceremonia en el Teatro Microsoft de Los Angeles porque está de gira en Suramérica. Pero la sala estará llena de otras grandes estrellas: Lady Gaga, Pink, Kelly Clarkson, Selena Gómez y Diana Ross actuarán.

Ross será honrada con el Premio a la Trayectoria durante la gala, cuya anfitriona será su hija, la actriz de “black-ish” Tracee Ellis Ross.

Christina Aguilera interpretará un popurrí de éxitos de Whitney Houston con motive del 25to aniversario de su película “The Bodyguard” (“El guardaespaldas”). Imagine Dragons, Demi Lovato, BTS, Nick Jonas, Niall Horan, Khalid y Portgual. The Man también subirán al escenario. Entre otras colaboraciones, actuarán Alessia Cara y Zedd, y Alesso con Hailee Steinfeld, Florida Georgia Line y watt.

Las nominadas a artista favorita de pop/rock incluyen a Rihanna, Lady Gaga y Cara. Rihanna también está nominada a artista favorita de soul/R&B, apartado en el que se mide con Beyonce y Kehlani. Carrie Underwood, Maren Morris y Miranda Lambert son las nominadas a artista country favorita.