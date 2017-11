Irving Alberti e Isha protagonizan “mariachi de amor”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El showman Irving Alberti y la exconductora infantil de televisión Ysabel Aracena (Isha) viven una película de amor real que bien pudiera titularse “Mariachi de amor” y su más reciente escena romántica la protagonizaron esta semana en un bar durante la celebración de los 44 años de vida de la conocida animadora.

En varias fotografías que circulan en las redes sociales la pareja del momento compartió las incidencias de los 44 años de Ysha y los 17 años de su hija Alisha Aracena.

La comunicadora celebró su “full party” al estilo del musical “Gatsby”, al tiempo de recibir una serenata con mariachi de parte de su adorado, como en aquellos tiempos más románticos del siglo XX.

Irving, parodiando a aquel joven y misterioso millonario con su devoción apasionada por su hermosa Daisy Buchanan, llegó gallardo al salón principal del bar-restaurant Meridian con su sonrisa de dominicano (“de tú va’ ver ahora”). Y sonó el mariachi cantando "Si nos dejan", el clásico del mexicano José Alfredo Jiménez que es un himno de amor con aquella promesa varonil de "si nos dejan nos vamos a querer toda la vida; si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo...".

Ella, con un beso profundo y un gran abrazo, aceptó con regocijo el mariachi y aquella gran muestra de amor de su esperado amor y en lo adelante la fiesta fue hasta el amanecder.

“Recibo mis 44 desde la plenitud y el amor. Por saber que Dios habita en mi corazón, por estar agradecida de mi pasado, mi presente y mi futuro. Por tener a mi lado a mi familia en salud y completa, por los amigos que me acompañan, por tener la ilusión de despertar cada día no importa si sale el sol o está nublado. Por tener un hogar, empleo, salud y por reconocer que mi vida no es perfecta y aun así amo cada segundo de ella sin querer cambiar nada. Gracias Dios por lo que soy, por lo que tengo y por lo que ya no tengo… cada día estoy más convencida de que tus planes son perfectos y mejores que los mios”, posteó Isha.

También, acompañado de una imagen con Irving, escribió: “Lo mejor de mi cumple...tú, mi verdadero regalo de amor, gracias por estar en mi vida, llenar mis días y hacerlo todo especial @irvinalberti “.

Él anda feliz, que no cabe en la ropa, y cantando aquellos versos de Pablo Milanés: “El pasado no lo puedo negar, el futuro algún día llegará y del presente que le importa a la gente, si es que siempre van a hablar. Sigue llenándome este minuto de razones para respirar…”.