Mala terminación en el cine local

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Es mucho lo que se habla del cine nacional, de su avance, premios internacionales, gente joven con talento dando forma a su sueños y dejando volar su imaginación en la pantalla. El avance, sobre todo se aprecia a nivel de producción. El país cuenta con excelentes técnicos entusiastas y preparados. Por lo que hoy, se le puede reprochar a una película de factura local que tenga problemas de dirección, actuaciones deficientes, malos guiones, entre otras cosas. Lo que no se puede tolerar a estas alturas es que el público reciba trabajos sin terminar o con deficiencias a nivel técnico como las que presenta “Dos compadres y una yola”. La cinta, que se encuentra en cartelera, escrita y dirigida por Félix Peña, es un producto con errores que ni siquiera en los comienzos del boom del cine creado a mediados de los 90, luego del éxito de “Nuebayol”, de Ángel Múñiz, y cuando aún no se sabía muy bien cómo hacer una producción cinematográfica, se vieron. Problemas de una etapa totalmente superada por los cineastas dominicanos, y que en esta obra se dejan ver, como malos encuadres, edición confusa, errores de continuidad (los personajes de Phillip Rodríguez y Miguel Ángel Martínez lucen distintos de una escena a otra) por los problemas económicos que tuvo el rodaje, y que provocaron que fuera detenido por espacio de dos años. Es decir, que las filmaciones que empezaron en 2015, fueron concluidas al inicio de este 2017. Por eso presenta notables problemas de continuidad como los que menciono. Pero eso no es lo único, ya que la historia es ingenua y merece el reproche que constantemente se le hace a las comedias en el cine: que son sacadas de la televisión. La audiencia no merece esto. Y lo digo, porque al fin y al cabo es el estado el que paga estos adefesios que no aportan nada a la cultura cinematográfica nacional. Este es uno de los problemas de la democracia con que se maneja la Ley de Cine, ya que si bien es cierto que tienen la oportunidad de hacer cine quienes sí saben y tienen historias relevantes, también los incentivos fiscales favorecen la realización de obras mal terminadas como la presente. Es lamentable ver a actores como los mencionados más arriba, y Tony Pascual, que se sabe que tienen talento, en filmes como esta.