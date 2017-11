Alina Robert, belleza cubana

Jessica Leonor

Santo Domingo

Alina Robert salió de La Habana, Cuba, a los veinte años con el impulso de independizarse y mejorar su condición económica. Aunque desde niña tenía afinidad con el arte, sus padres la motivaron a estudiar informática y así lo hizo.

“Sentía que La Habana me quedaba chiquita. Es una ciudad acogedora, cálida, humana, pero es muy pequeña y cuando uno empieza a tener aspiraciones, a crecer, empieza a abrir tu mente. Y dentro de mí había algo que me decía, tienes que continuar”, contó la actriz que interpreta a Teresa Aguilar en la serie “Mariposa de Barrio”, basada en la vida de Jenni Rivera.

Desde que llegó a Estados Unidos se empleó haciendo trabajos desligados del mundo artístico, entre estos, de camarera y bartender. Un año después inició sus estudios superiores, ya con sus papeles migratorios regulados y con mayor estabilidad.

“Había algo más fuerte que yo que me quería llevar por las puertas del arte. Después que entré a la escuela de teatro pensé qué yo estaba haciendo en los últimos 10 años de mi vida... estaba malgastando mi tiempo. A partir de ese momento fue que lo agarré con mucha fuerza y determinación y dije vamos a salir hacia delante”, dijo la también modelo en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

El decidirse por una carrera en el arte la hizo enfrentarse a su familia y amigos, quienes entendían que esa decisión era una locura. “Estoy enfocada en mi vida, en hacer lo que me hace feliz, lo que no me amarga la vida”, comentó.

Luego de estar en varios certámenes de belleza y de haber concursado en dos ocasiones para el reality show de Univisión, Nuestra Belleza Latina, la actriz se dio a conocer en el tercer intento en 2014, en el que quedó como cuarta finalista, y posteriormente por ser co-conductora del programa Sábado Gigante con Don Francisco.

Mañana debutará en el país en la producción “Eclipse”, que se presentará en Casa de Teatro el 16, 17 y 18 de este mes.

La obra, que se estrenó en Cuba el año pasado, está inspirada en el clásico sueco “La Señorita Julia” y cuenta en su elenco con Cynthia Paredes, Camila Arteche y Jazz Vilá.

La pieza, escrita y dirigida por Vilá, recrea un triángulo amoroso que aborda temas como el abuso de poder, las diferencias de clases y la felicidad como horizonte inalcanzable.