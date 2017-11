BÉLGICA SUÁREZ

suarezb@hotmail.com

¡Hola, buenos días! Estuve invitada al Skybox del Festival Presidente, aunque en último momento se me complicó la salida de Santiago, tenía todo listo. Agradezco a mi compueblano Franklin León, que siempre me invita, de lo que me perdí. El evento, grandioso, la gente que acudió se la gozó, este fue el mejor de estos acontecimientos y en el lugar VIP donde estaba invitada asistieron grandes figuras del país. Será para el próximo.

Villalona

Pero en Puerto Plata sí llueve. Ahora fue al Mayimbe Fernando Villalona a quien le cayó un fuerte aguacero en su presentación del pasado sábado en el anfiteatro, pero aun así fue todo un espectáculo, maravilloso. Comenzó tarde y nada que dejaba de llover, pero Fernando tiene su público que lo espera. Muy bueno el concierto. Luis Medrano está dando un palo con estas presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Por supuesto, con el auspicio del gobierno y el Ministerio de Turismo.

La boda de Ilsita

Continuando con las bodas, la de la doctora Ilse Arias, con el doctor Manuel Bretón fue todo un acontecimiento, preciosa ceremonia, muy linda. Esta chica es una de las mujeres más elegantes y súper simpática de Santiago. Se veía radiante esa noche con un traje que le quedaba impactante, el novio lució muy elegante, vestido con chaqueta blanca, pantalón negro y corbatín. Preciosísima decoración, un exquisito bizcocho muy bien elaborado, sobresalía la decoración del lugar con flores naturales, una comida muy gourmet, la estación de los postres, que está súper de moda, muy ricos, así como al final con la hora loca, que puso a los novios e invitados a bailar con una alegría contagiante.

Ceremonia

Esta ceremonia se llevó a cabo en Los Lagos, decorado con esmero por Jean Roldan, uno de los organizadores de eventos de más prestigio en Santiago, los invitados vestidos con ropas muy bellas, trajes largos las damas, los caballeros muy formales. La madre de la novia Ivette Cruz lució muy feliz, junto a Fausto Báez, su esposo, un reconocido empresario de la ciudad, quien entregó a Ilsita y tuvo palabras muy hermosas para los recién casados, ya que quiere a la desposada como su hija. Ellos forman una gran familia y se notaba la felicidad y el deber cumplido esa noche.

Las damas

Las damas de honor fueron sus amigas de toda la vida, vistieron para la ocasión preciosos vestidos color rosa viejo, ya todas casadas como se usa ahora, es muy lindo este detalle. Los padres del novio son los señores Manuel Oscar Bretón y Argentina de Bretón y el padre de la novia, el coronel piloto Alan Arias, así como el padrino de bautizo de la contrayente, el coronel piloto Emmanuel Sufrontt.