Comienzan a llegar artistas criollos nominados al Grammy Latino a Las Vegas

Emelyn Baldera

Santo Domingo

El exponente urbano “Lápiz Conciente” que entró a la competencia de los Premios Latin Grammy con la nominación en la “Mejor canción urbana” por el sencillo “Papá”, que interpreta junto a Vico C ya está en Las Vegas, ciudad donde se realizará la premiación.

El artista subió varias fotografías en sus redes dando a conocer que estará presente en la ceremonia que se llevará a cabo en el MGM, el próximo jueves 16 de noviembre. Esta premiación que organiza la Academia Latina de la Grabación (Laras), reconoce la calidad de los productores inscritos y publicados en una determinada fecha.

El tema por el que el rapero criollo está nominado “Papá”, fue compuesto por ambos artistas y pertenece al disco de “Latidos” que publicó este año.

“Este es el resultado de una visión. He trabajado fuerte y me siento muy contento; es lo que me motiva a seguir trabajando con calidad y sin hacerle caso a quienes no quieren que el movimiento urbano dominicano crezca. Es un logro para nosotros porque demuestra que ya estamos abriendo puertas”, sostuvo el artista cuando se enteró de su nominación.

Se espera que sigan llegando los demás nominados dominicanos, 13 en total, a Las Vegas, donde se llevará a cabo el Grammy Latino. Prince Royce, Manuel Tejada, Evelyn Peña Comas, Vicente García, entre otros representan a los dominicanos en esta competencia de la música.