Tavárez: “La mujer en RD es discriminada en el humor”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

Ser mujer y combinarlo con la profesión de comediante y/o humorista en República Dominicana son roles muy difíciles de sobrellevar y los resultados son una muestra de ello, pues solo muy pocas féminas se han destacado y han logrado la fama, en el país, con esta profesión.

Así lo analiza María Tavárez, dedicada a la comedia des hace 17 años, y que actualmente trabaja en los programas de humor “La Opción de la noche” (Telececentro, canal 13) y “Boca de Piano es un Show”.

María, quien es conocida por interpretar los personajes “Dj mami” y “Mariana” lamentó que en las comedias de televisión los libretos son escritos por hombres, y generalmente, solo utilizan a la mujer de complemento o pie de entrada en algunas situaciones, y siempre en actos muy pocos honorables para ellas.

“A las comediantes se nos hace difícil lograr destacarnos. Ves la historia y te encuentras con mujeres exitosas como Cheddy García y Lumy Lizardo, en estos momentos. Otras como María Cristina Camilo y María Rosa Almánzar, también lo lograron, pero si lo comparas con el éxito de los hombres, nos hemos quedado muy atrás”, analizó. Tavárez, quien además es profesional del derecho, entiende que a las humoristas se les hace más difícil crear personajes y conectar con el público, por todo lo que implica ser mujer en un país tercermundista. Aún así, ella ha permanecido en la carrera, pues lleva trabajando en Telemicro 13 años y asegura que es ahora cuando su trabajo comienza a destacarse.

“Gracias al concepto que tiene el programa 'La opción de las noche' he podido destacarme, porque he tenido participaciones importantes con mis personajes, y por lo visto, le ha gustado mucho al público”, aseguró. Dentro de unos meses, Tavárez estará ejerciendo su carrera de derecho, y lo más seguro es que subirá al estrado a defender algún caso. “Creo que el ser comediante no influirá en mi carrera porque soy una persona responsable con mi trabajo y al final los resultados hablarán por sí solos”, concluyó la actriz.