Nueva cara del humor dominicano

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

Daniel Luciano es una de las caras nuevas del humor dominicano. Su trabajo hace recordar los inicios en Telemicro de comediantes consagrados y que hoy han adquirido fama y dinero. Este joven encontró su proyección en el programa “La Opción de la Noche” (Telecentro) con personajes como “Macarena”, “Piringo” “Miss Seria”, “Aberrón” (borracho) y “Chulum” (camárografo).

Su acogida en el público ha sido tan acelerada que ya es la figura central de “El Show de la Comedia”, los domingos de 7:00 a 8:00 por Telemicro, canal 5.

“Me siento con mucha responsabilidad y con el compromiso de demostrar que tengo capacidad para llevar a cabo el proyecto de los domingos (El Show de la Comedia) y mi participación en La Opción de la Noche”, refiere. Daniel estudió teatro en San Francisco de Macorís, allí se dedicó a trabajar en el teatro callejero y llegó a la televisión gracias a su talento.

“Todos mis personajes han nacido porque los libretistas han escrito situaciones en las que debo salir en alguna comedia y yo me he encargado de darle personalidad a ese personaje. Si es un borracho, una mujer, el camarógrafo a todos, me he encargado de darle una característica especial, y veo que a la gente le ha gustado; ya los libretistas escriben para esos personajes, y lo más importante es que a los niños les ha encantado mi trabajo”, resaltó.

A Luciano se le ha hecho muy fácil caracterizar a la gente del pueblo, ya que ahí es donde se encuentra la esencia del humor. “A los dominicanos nos gusta reírnos de nuestras propias desgracias.

Así que el humor siempre lo encontrarás en la gente del pueblo, en los verdaderos dominicanos”.