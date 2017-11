Decenas de mujeres marchan en el corazón de Hollywood contra el abuso sexual

(EFE)

Los Ángeles (EEUU)

Decenas de mujeres marcharon el domingo en el corazón de Hollywood, en California (EEUU), para llamar la atención sobre los recientes casos de acoso y abuso sexual destapados recientemente y que involucran a productores y figuras de la industria del cine.

Algunas con camisetas que llevaban impreso el mensaje "Yo También ("Me Too"), la etiqueta por medio de la cual cientos de víctimas han hecho públicas sus historias en redes sociales, las mujeres se concentraron frente al teatro Dolby, recinto en el que cada año se celebra la ceremonia de premiación de los Oscar.

"¡Ya no nos vamos a callar! Las denuncias en Hollywood nos han dado la oportunidad para que las latinas denunciemos también el abuso y acoso. ¿Que estamos esperando?", señaló a Efe la periodista y presentadora Karla Amezola, quien participó en la marcha.

La manifestación se da en medio de la polémica surgida tras el escándalo en torno al poderoso productor Harvey Weinstein, denunciado por decenas de mujeres en diferentes casos de agresión sexual, y al que han seguido acusaciones semejantes que salpican a actores como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Louis C.K. y Ed Westwick y a cineastas como Brett Ratner y James Toback.

Amezola respondió al llamado de ayer luego de que el año pasado entablara una demanda por acoso sexual contra uno de sus superiores en la cadena hispana Estrella TV, y poco después fuese despedida.

"Nos hemos visto obligadas a recurrir a las redes sociales para denunciar a nuestros acosadores porque no tenemos a quien mas recurrir. Necesitamos leyes que nos protejan", señaló.

"No es fácil tener que exponernos públicamente dando los detalles asquerosos de lo que nos ocurrió porque no podemos tener un juicio en corte", agregó.

Otra de las manifestantes, Sandra Ávila, dijo que el problema entre la comunidad hispana es el tabú que existe para hablar del tema. Aunque la joven no ha sido víctima de acoso sexual asegura que ha tenido que trabajar en "ambientes hostiles".

"No se puede denunciar, y estamos en Estados Unidos no se diga en nuestros países", aseveró.

La periodista Lauren Sivan, quien acusó a Weinstein de realizar insinuaciones sexuales no deseadas, se hizo presente en la marcha y dijo que en este asunto se necesita una gran participación para hacer que Estados Unidos sea un mejor lugar para vivir y trabajar.

Tarana Burke, de la organización Just Be Inc. y una de las organizadoras de la manifestación, aseguró que estos son apenas los primeros pasos de un movimiento nacional.

"A partir de que mi caso se hizo publico muchas hispanas me escriben contándome sus historias. No me queda duda que en nuestra comunidad tenemos un grave problema", aseguró Amezola.