¿Gal Gadot no será Wonder Woman?

Jessica Leonor

Santo Domingo

Wonder Woman se convirtió en una de las películas de superhéroes más taquilleras de la historia. Esta producción fue la primera en solitario de esta heroína del universo de DC, con el mayor presupuesto dirigida por una mujer.

A pesar de que se han realizado otras producciones en que mujeres con super poderes han ocupado el papel protagónico, nunca un filme dirigido en torno a la historia de una fémina ha tenido tanto éxito como el de Wonder Woman (La Mujer Maravilla) que incluso superó producciones como Batman vs Superman y Suicide Squad.

Nadie esperaba lo que Wonder Woman logró, reflejando muchas cosas del cine actual, pero principalmente cómo los personajes femeninos independientes van tomando lugar en una industria dominada por hombres, más actualmente que está pasando por un periodo de crisis gracias al destape de acoso y abuso sexual perpetrados por hombres poderosos.

La protagonista de esta exitosa producción, Gal Gadot, está conciente de este impacto en la industria, y este fin de semana le hizo una advertencia al mundo: No volverá a interpretar a la heroína amazona si el productor Bret Ratner continúa como productor en la secuela de Wonder Woman, de acuerdo con información de Page Six.

El productor Brett Ratner ha sido acusado por más o menos seis mujeres, entre ellas Olivia Munn y Ellen Page, de acoso sexual durante las filmaciones de X-Men.

De acuerdo con Page Six, Gal Gadot tiene una posición muy firme al respecto, pues sería irónico que un hombre acusado de acoso sexual financie y produzca una cinta que justo habla sobre el empoderamiento femenino. Brett Ratner ha producido películas como Rush Hour, X-Men: La batalla final y El Renacido.

Brett Ratner ni Gal Gadot se han manifestado públicamente sobre el tema, pero en días anteriores Gal Gadot se rehusó a entregarle el Premio Tree of Life al productor, por su trabajo filantrópico para Israel, por lo que Patty Jenkins tuvo que entregárselo días antes de las acusaciones.