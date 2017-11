Incondicionales ante Villalona

Ramón Almánzar

Puerto Plata

Fernando Villalona se la jugó en el Anfiteatro de Puerto Plata. Toda su popularidad, solvencia artística y capacidad de convocatoria en 45 años de carrera fue puesta en máxima alerta la noche del sábado cuando se presentó tres horas después de lo programado obligado por la incesante lluvia que no paraba.

Cerca de las 8:00 de la noche decenas de personas estaban en el anfiteatro, pero terminaron marchándose porque se vislumbraba que el agua iba a seguir y el show se iba a suspender.

Horas después, cuando el aguacero disminuyó, el productor Luis Medrano dio la orden de que los músicos montaran y poco a poco al anfiteatro fue llegando gente de nuevo hasta llenar el centro.

Solo un artista con repertorio y carisma como el que tiene Villalona podía generar ese interés de que la gente se fuera por la lluvia y después volviera bajo la misma amenaza, pero ya sin importarle si el cielo abría su llave o no.

Ahí estaban esperando por él los incondicionales, esos que desde hace décadas se autodenominan “mayimbistas”, además de gente joven que quiso estar presente en la presentación auspiciada por el Ministerio de Turismo.

Justo a las 11:25 de la noche, “El Mayimbe” apareció en el escenario con buen ánimo y ante un público diezmado por las condiciones climatológicas, pero dispuesto a esperarlo. Y él honró el compromiso.

“Cuando estuvimos haciendo el soundcheck nunca cesó la lluvia, pero eso no daña mi fiesta. ¡Mira cuánta gente hay aquí, quiero darles las gracias enormemente que hicieran este sacrificio!”, manifestó.



Público. Decenas de personas disfrutaron del concierto que se llevó a cabo en el Anfiteatro de Puerto Plata.

Cerca de 2,000 personas (el anfiteatro acoge unas 4,200) aplaudieron, corearon y bailaron los temas elegidos por él. Al merenguero se le veía contento desde que salió sonriente bajo el domo del anfiteatro interpretando “Quijote”.

Los merengues como “Amaneciendo”, “El gusto”, “La hamaquita”, “Tabaco y ron”, “Tatico Henríquez”, “Te amo demasiado”, “Cama y mesa”, “Muchachita mía” o “Baila en la calle” dominaron el repertorio de 25 temas y una docena de músicos.

Sin embargo, la carrera de Villalona tuvo un climax romántico importante con una selección de boleros que grabó y que no podían quedarse fuera en este anfiteatro, entre ellos “Payaso” y “Vida consentida”.

Además, las dos baladas con las que inició su carrera “Lágrimas para un recuerdo” (de Yaco Monti), con la que ganó el quinto lugar del Festival de la Voz Dominicana (1971), y “Para olvidarme de ti”, escrita por Rafael Solano especialmente para él.

“El Mayimbe” quedó entusiasmado con el encuentro y prometió regresar pronto para cantar ante un aforo lleno como eran las expectativas iniciales.

Agradecido con Dios

Ramón Fernando Villalona Évora, a sus 62 años y tras años de desorden personal, mantiene registros vocales melodiosos, un temple escénico reservado para artistas y una paz personal que ya es evidente tras su acercamiento a Dios.

No en vano el artista con sus palabras menciona su agradecimiento a Dios y a gente cercana como su esposa Fátima, con quien esa noche celebraba tres años de matrimonio.

“Señores, a veces uno dispone o propone las cosas para una hora, pero realmente Dios es el que tiene la última palabra y si no fuera porque entendemos que mi padre murió hace dos años y mi madre hace unos días, yo no estuviera aquí, pero como tengo la fe tan en alto, yo sabía que se iba a dar esta fiesta, aunque no como se esperaba”, expresó Villalona ante el reverendo.