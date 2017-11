Más repercusiones por denuncias de acoso, abuso en Hollywood

AP

Nueva York

El escándalo de acoso sexual en Hollywood saltó el océano Atlántico, viajó décadas al pasado y derribó abruptamente un próximo estreno cinematográfico y un especial de comedia el viernes.

La BBC canceló una serie de TV tras las denuncias de violación contra el actor Ed Westwick, la actriz Jenny McCarthy acusó a Steven Seagal de pedirle que se desnudara para él hace 22 años y el nuevo filme de Louis C.K fue descartado apenas una semana de su estreno, al igual que un especial suyo en Netflix.

La decisión de cancelar el estreno de “I Love You, Daddy” de C.K. se anunció al día siguiente de que el comediante fue denunciado por cinco mujeres de conducta sexual inapropiada, incluyendo masturbarse frente a ellas. La distribuidora independiente The Orchard dijo “no seguiremos adelante con el estreno”. C.K. ya había sido sacado de la próxima gala benéfica de HBO “Night of Too Many Stars” y su trabajo fue retirado de las bóvedas del canal de cable.

Las repercusiones continuaron el viernes cuando Netflix dijo que no producirá un segundo especial de “stand-up” planificado con el comediante citando su “conducta poco profesional e inapropiada”. Tenía previstos dos especiales, el primero a transmitirse en abril. Al menos cinco de sus especiales de comedia permanecen en Netflix.

Westwick también vio su trabajo enterrado cuando la BBC retiró la adaptación del thriller de Agatha Christie “Ordeal by Innocence”, en la que aparecía. La cadena también detuvo la filmación de una serie de comedia ubicada en los años 80, “White Gold”, en la que actúa. El exastro de “Gossip Girl” ha sido acusado de violar a dos mujeres, denuncias que él ha rechazado. En Instagram, las calificó de “no verificadas y probablemente falsas”.

El actor Jeremy Piven recurrió a las redes sociales para declarar una vez más su inocencia ante denuncias de conducta sexual inapropiada. Dijo en Twitter que espera que la cadena de denuncias de acoso sexual lleve a “un diálogo constructivo sobre estos asuntos”, pero advirtió sobre “falsas acusaciones”.

“Parecemos estar entrando en tiempos oscuros — las denuncias se imprimen como hechos y se ponen vidas en riesgo sin una audiencia, debido proceso ni evidencia. Espero que podamos darle a la gente el beneficio de la duda antes de apresurarnos a emitir juicios”, escribió.

Piven, que ha sido denunciado por dos mujeres de conducta sexual inapropiada, enfrenta nuevas acusaciones de una ejecutiva publicitaria. Tiffany Bacon Scourby dijo a la revista People que Piven la sujetó para obligarla a mirar mientras él realizaba un acto sexual en un hotel hace 14 años.

McCarthy también reiteró una denuncia que hizo contra Seagal, diciendo que huyó de una audición con el actor en 1995 luego que éste le pidió en repetidas ocasiones que se quitara la ropa para un papel que no requería desnudos.

La exmodelo de Playboy relató su encuentro con Seagal durante una prueba para “Under Siege 2” en su programa de radio en Sirius XM el jueves, al día siguiente de que la actriz Portia de Rossi acusara a Seagal de bajarse el cierre de sus pantalones durante una audición.

McCarthy dijo que Seagal era la única persona en la sala cuando se presentó para leer su parte. Tras declinar su invitación a sentarse a su lado en un sofá, McCarthy, que dijo que usó adrede ropa holgada para que el foco estuviera en su actuación y no en su cuerpo, dijo que Seagal le pidió que se quitara la ropa. Cuando McCarthy respondió que le dijeron que el papel no incluía ningún desnudo, Seagal le dijo que incluía “desnudo fuera de cámara”, según McCarthy.

“Sé que debes tener un cuerpo hermoso debajo de eso. Puedes bajártelo para poder ver tus pechos”, recordó que Seagal le dijo.

Un representante de Seagal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes, pero un vocero del actor negó las acusaciones a The Daily Beast. McCarthy le contó la misma historia a Movieline en 1998.

El aluvión de denuncias responde a un reporte de octubre del New York Times en el que se alegaba que el magnate de Hollywood Harvey Weinstein acosó o abusó sexualmente de varias mujeres. Desde entonces Weinstein ha sido acusado por docenas de mujeres, y es investigado por violación por las autoridades de Nueva York, Los Ángeles y Londres. Otros que enfrentan denuncias de acoso o abuso sexual son el astro de “House of Cards” Kevin Spacey y el cineasta Brett Ratner.