Nacho regresa con su familia tras dos meses sin poder salir de Venezuela

El venezolano Miguel Ignacio Mendoza mejor conocido como “Nacho” llegó hoy a Miami para reencontrarse con su familia, a quienes no había podido ver desde hace 60 días por problemas con su pasaporte.

El artista, que se dio a conocer por formar parte del dúo “Chino y Nacho”, se vio envuelto en un conflicto con un oficial del gobierno venezolano, del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

El inconveniente ocurrió cuando Nacho intentaba salir de Venezuela y el oficial negó devolverle el pasaporte, este hecho fue denunciado por las redes sociales del artista.

Al parecer el intérprete de “Bailame” tiene que renovar su pasaporte porque este ya no tiene hojas para sellar sus entradas y salidas. Por esto cuando el cantautor viajó a su país, se le negó salir a otros territorios sin el documento oficial.

La limitación de Nacho se mantenía en bajo perfil a nivel internacional hasta la semana pasada cuando su excompañero de 10 años, Jesús Miranda mejor conocido como Chino, comentó en el programa El Gordo y la Flaca que “me comuniqué con parte de su equipo para decirle que, en la inmigración de Estados Unidos me comentaron que se puede venir con su residencia”.

Esto hizo que Nacho reaccionara y no de la mejor manera pues el intérprete de “Happy Happy”, publicó en su cuenta de Instagram escribiendo lo sigueinete: “Para los amigos míos que se la tiran de inteligentes, como si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé qué puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia - ¡Animal! - lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte -¡bestia!- ¿Tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto?”.

En un video compartido hoy por el Instagram del artista, se mostraba feliz en le aeropuerto de Miami, y agradeció a las autoridades migratorias colombianas por permitirle regresar al encuentro con su esposa Inger y sus cuatro hijos.