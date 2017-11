Un país en el mismo trayecto del Sol

Jessica Leonor

jessica.leonor@listindiario.com

Santo Domingo

República Dominicana es rica en cultura. Es mucho más que playas y montañas. Es su gente, así lo considera el director y productor José Pintor “Pinky”, quien el próximo mes estrenará un documental que muestra las principales raíces del país.

“Hay muchos motivos para sentirnos orgullosos de ser dominicanos”, expresó el director, quien se motivó a realizar un proyecto que resalte los elementos culturales del país para enorgullecer a los dominicanos con el nombre “Hay un país en el mundo”.

La pieza audiovisual tiene una duración de 105 minutos aproximadamente. “Fue un proceso de un levantamiento por provincias y encontramos material que si tuviéramos que plasmarlo todo no cabe en dos hora, no cabe en tres y no cabe en cinco, por esto tratamos de seleccionar lo que entendemos son sellos de nuestra identidad. Que pueden hacernos sentir orgullosos y será una producción de mucha sustancia”, agregó el productor.

Para Antonio González productor musical del proyecto, este trabajo marcará un antes y un después en su carrera, en la música y en el cine local “la parte musical es bastante compleja. Une muchos géneros y estoy trabajando la música de todos esos artistas. Ese es un proyecto ambicioso que va a marcar un precedente en el área del cine y la música dominicana”, aseguró a LISTÍN DIARIO.

ÁMBITO MUSICAL

El documental tiene un recorrido musical que cuenta con la participación de Milly Quezada, Sexapeal, Joseíto Mateo, José Virgilio Peña Suazo, Kinito Méndez, Michel, Fefita La Grande, Marijó, La Materialista, Vickiana, Anthony Ríos, Mark B, Krisspy, Pochy Familia, Wason Brazobán, Diomary La Mala, Niní Caffaro, Rafael Solano, Roldán y otros, todos bajo los arreglos de Antonio González, con la actuación de Manny Cruz, Salvador Pérez Martínez y Nicole Cuesta González.

COLABORADORES

Según explicó el productor Pinky en una rueda de prensa en Caribbean Cinemas de Downtown Center, este proyecto es el resultado de una investigación en la que se consultó a expertos en distintas áreas como Roberto Cassá, Dagoberto Tejeda, Huchi Lora, Eladio Fernández, Luis Ovalles, Freddy Ginebra, José Alcántara, Mu-Kien Adriana Sang, Manuel García Arévalo, José Enrique Delmonte y Xiomarita Pérez.