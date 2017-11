Ana Carolina fue confundía con una ladrona en una plaza comercial

Santo Domingo

La presentadora de televisión Ana Carolina denunció que fue confundida con una ladrona, que ha penetrado a 18 tiendas, por varios agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIcrim), que llegaron a detenerla.

La también modelo publicó en sus redes sociales que eso ocurrió en una plaza comercial de la Capital, y que en el incidente también se vio involucrado su manager.

Indicó que se trata de una mujer parecida a ella que está cometiendo el delito, de acuerdo con un video que dijo le mostró uno de los agentes a su manager.

A continuación el texto publicado por Ana Carolina

“Señores yo salgo del programa radial el mismo golpe con jochy santos y me dirijo a mall de downtown a llevar a mi equipo de trabajo a comer, entro a la tienda ZAVEKYA, este señor con varios policías de dicrim me ataco en pleno mall delante de todo el mundo acusándome de ladrona públicamente que yo me he metido en 18 tiendas a robar, que yo me llamo Sandra y forzándome a la mala por un brazo agrediéndome verbalmente y físicamente delante de todos y a mi manager lo esposaron, luego de tantas discusiones.....que querían llevarme presa llaman a mi manager a parte y le muestra un video de la ladrona y da el caso que la persona no soy yo es una mujer parecida a mí que anda robando... eso es injusto que sin estar seguro me acusen de esa forma y me hagan pasar esa vergüenza, pido justicia por esa agresión hacia a mí persona”