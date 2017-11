Luis Beiro

Claudio Amendola quiso ser juez y parte en este filme, y esa triplicidad de funciones lo limitó en demasía, sobre todo en la más importante de todas: la dirección. “Il permesso”, en su primera media hora parecía revestirse con luz y matices propios. Pero poco después algunas de sus partes emprendió rumbos conocidos debido a la reiteración de clisés. Que un director también escriba y protagonice su propia obra no es nada nuevo en la historia del cine, pero algunos de quienes lo han hecho hasta el presente han sido tentados por los excesos.

La historia de “Il permesso” no es en nada común y las actuaciones resaltan. Los cuatro protagonistas (tres hombres y una mujer) representan distintas capas de la sociedad italiana de hoy. Cada quien carga una pesada cruz que incluye el narcotráfico, el crimen, el robo y el engaño. Los cuatro aprovechan el permiso de 48 horas concedido por el juez para jugar sus propias cartas. Solo dos de las cuatro historias se cruzan: las de los jóvenes. Y al final, esa congruencia resulta la más original y sorpresiva: Ellos abandonan sus proyectos y deciden volver al penal. Las otras dos historias, muy fuertes debido a los traumas morales de los convictos, finalizan en las ya manidas escenas de violencia y tiroteos, donde cada quien intentará reinventar su propio código para restaurar la dignidad perdida. Desde el punto de vista técnico, Amendola demuestra que sabe hacer cine. En su trabajo en el cuarto de edición, reinó el poder de síntesis. Supo cortar aquí y allá, para no entretener al espectador con escenas largas y aburridas. Los diversos planos de las cuatro historias le hizo ganar una importante intensidad en el ritmo cinematográfico, además de apoyarse en una fotografía no convencional, donde el juego de luces y los contrastes de escenarios enriquecieron la puesta en escena. A pesar de sus excesos, este film aborda un tema poco trabajado. Amendola debió concentrarse en dirigir su película que, ya por cierto, era más que suficiente. No es mal actor, es cierto. Pero pudo dirigir mucho mejor.

Ficha técnica

País: Italia. Año: 2017. Duración: 90 minutos. Director: Claudio Amendola, Guion: Claudio Amendola, Giancarlo De Cataldo y Roberto Iannone. Reparto: Claudio Amendola, Luca Argentero, Giacomo Ferrara, Valentina BellË, Andrea Carpenzano y Antonino Iuorio. Sinopsis: Tres hombres y una mujer de edades y clases sociales diferentes que se encuentran en prisión por distintos motivos, se les otorga un permiso para salir de la cárcel durante 48 horas. Una vez fuera del recinto, sus vidas toman rumbos muy peculiares.