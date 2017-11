Prince Royce extraña la sencillez de El bronx

Emelyn Baldera

emelyn.baldera@listindiario.com

Santo Domingo

Geoffrey Royce Rojas, conocido como Princey Royce, trabajó muchos años para poder hacer sus pininos en la música, en cosas que para nada tenían que ver con lo que le apasionaba. Pero tras ocho años de constancia, ha visto que soñar sí es posible, siempre y cuando se tenga claro lo que se quiere.

El joven intérprete bachatero ha sido uno de los artistas reconocidos por la Academia Latina de la Grabación con dos nominaciones al Latin Grammy 2017. Las categorías en las que se encuentra nominado son: Mejor Álbum Tropical Contemporáneo (Five) y Mejor Canción Tropical (Deja Vu).

La decimoctava entrega anual del Latin Grammy tendrá lugar en Las Vegas, Nevada, el próximo 16 de noviembre.

Es bueno recordar que la infancia del bachatero se desarrolló en un entorno carente de lujos en el condado del Bronx, lugar del que guarda grandes recuerdos.

“Vivíamos en un vecindario muy duro, en El Bronx, en viviendas de protección oficial, pero siempre he tenido la sensación de que crecimos rodeados de mucho amor, en un entorno humilde. Cuando pienso en la inmigración, pienso en mi propia familia”, añade.

Sobre su infancia

Él, que creció en El Bronx, ha sido enfático al asegurar que echa de menos algunos aspectos de su vida antes de convertirse en una estrella de la canción, como por ejemplo la hospitalidad de sus antiguos vecinos o las noches de fiesta desenfrenada.

“Sí que echo de menos El Bronx y Nueva York. Echo de menos poder salir e ir a esas fiestas en casas de gente. O el no tener que preocuparme de si llevaba la camisa sucia. Ese tipo de cosas. No es fácil de explicar, pero es un sentimiento completamente diferenteÖ”, confesó el artista en su visita al programa Saturday Night Live.

En una entrevista reciente realizada por Pachico Tejada para LISTÍN DIARIO, el intérprete de “Deja Vu”, tiene claro que le gusta innovar. “Un artista no debe limitarse, y la gente no debe limitar a un artista”, expresa.

Ve con buenos ojos que los salseros y artistas de otros géneros hagan reguetón y viceversa.

“La bachata es lo mío; obviamente no voy a abandonar ese género, pero ¿por qué no intentar cosas nuevas para sorprender al público?”, dijo convencido de que es importante refrescar su propuesta, por eso en este nuevo disco Five, hizo el tema “Deja Vu” (escrita por Manny Cruz y Daniel Santacruz) con Shakira, con el que ha logrado impactar en el público.

Fue con esta colaboración que rompió récords a nivel internacional por ser una as canciones más exitosas del cantautor .

El video de esta canción ha obtenido más de 255 millones de reproducciones en YouTube/VEVO.

Como hijo de padres dominicanos se siente identificado con algunas causas que afectan a los inmigrantes, por eso en una entrevista para el diario Huffington Post, aclaró que “mis padres fueron inmigrantes y tuvieron la gran suerte de llegar aquí y convertirse en ciudadanos estadounidenses. Vinieron persiguiendo el sueño americano: llegar a Estados Unidos, trabajar para tener una vida mejor y para darles un estilo de vida aún mejor a sus hijos. Siempre he considerado a mis padres un ejemplo a seguir muy positivo”.

El artista tiene 8 años de historia desde su salida oficial, y es uno de los dominicanos nominados a la próxima entrega de los Latin Grammy.

SUS ORÍGENES

A los 16 años realizó sus primeras composiciones musicales y adoptó el nombre artístico de Prince Royce. Años más tarde, participó en el programa Sábado Gigante donde interpretó canciones de Wisin y Yandel. Uno de sus primeros trabajos fue en una tienda de celulares: “Tenía que hacerlo para poder pagar a los músicos, el estudio y toda la base de lo que soy hoy en día”, sostuvo.