BÉLGICA SUÁREZ

suarezb@hotmail.com

La puesta en circulación del libro del senador Julio César Valentín fue una verdadera fiesta cultural y política; el salón de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez estuvo repleta de personalidades y de todos los partidos políticos, incluyendo socialistas. El senador más popular no se puede quejar, qué poder de convocatoria. Con placer fuimos a acompañarlo en tan importante actividad. ¡Wao cuántos libros se vendieron ahí!

Obra

“Dimensiones Liberales y Progresistas de la Constitución de 1963” es la obra de Valentín, que también será puesta a circular en Santiago el 21 de noviembre en el anfiteatro de PUCMM. Les cuento que estaban casi todos los senadores y muchos diputados, incluyendo del PRM, como lo es Ulises Rodríguez y Víctor de Aza. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez y su esposa Ingrid de Pared; Cristina Lizardo, el administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el doctor Euclides Gutiérrez Félix; Felucho Jiménez; el ex vicepresidente de la República Dominicana, Rafael Alburquerque; Ramón Ventura Camejo y otros funcionarios.

Luis Miguel

Estuvo en nuestro programa de televisión como entrevistado el licenciado Luis Miguel De Camps, hijo de nuestro querido Hatuey De Camps y de esa gran artista Cecilia García. Cuánto se parece este joven a su padre físicamente y en el trato, muy inteligente, su entrevista no tuvo desperdicios.

Más

Aunque no lo crean, todavía se está hablando de la boda del año y creo que nadie se pudo quedar, fue un momento muy especial. Marino Collante y su esposa Sandra; el famoso médico Héctor Jiménez, residente en Miami, uno de los cien científicos más famoso del mundo. Además, los empresarios Félix García y Leo Sánchez; la celebrities Gracielita de Cortina, Carlos Cabrera, Gustavo García, Julio Martínez Pozo, Antonio Espaillat, Arnulfo Gutiérrez, Doris Romero, Eduardo Estrella, Arelis de Estrella, Silvia, viuda de Wáskar Rodríguez, hijo, el general Amílcar Fernández, el embajador del Reino Unido y muchos más.

Angelita de Vargas

Me encantan las personas auténticas, como la esposa de Miguel Vargas Maldonado, Angelita. Estuvo en la misma mesa donde yo estaba y se mantuvo tan alegre y divertida; siempre bailaba, me impresionaba tanto ver como su esposo la observaba, complacido, admirando la personalidad de esa mujer. Wao, qué bien, todos no somos así, pero divino si lo fuéramos, nada de pose y complejo, me encantó.

Festival Presidente

El Festival Presidente fue un acontecimiento en el país. Increíble la cantidad de personas de Santiago y del territorio nacional que asistieron. Muchos jóvenes prefirieron irse en autobuses.