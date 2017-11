Cine de ardua producción

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Santo Domingo

Escuchar cómo Tony Pascual “Pachulí” cuenta la historia detrás de lo que ha terminado siendo la película “Dos compadres y una yola”, escrita y dirigida por Félix Peña, es como estar frente a la narración de otra cinta de humor. Aparte de lo rico que puede ser cómo surgió la idea y los métodos que usaron para darle forma a esta producción, la manera en que narra lo sucedido es una experiencia muy divertida.

Todo comenzó cuando Peña tuvo problemas con su vehículo por lo que Pascual, su compadre en la realidad, lo fue a socorrer. “Él emocionado, porque lo llevo a su casa, 'déjeme darle algo', y comenzó a desempolvar, y como yo estaba haciendo películas, el vio este guion y me dijo: eso es para usted”, dijo “Pachulí” a LISTÍN DIARIO. Esto pasó hace unos siete años y Pascual intentó venderlo a productores de Puerto Rico porque la historia de la película se desarrolla entre esa isla y la de República Dominicana.

Uno de los problemas que enfrentó la producción del filme que protagonizan los dos humoristas fue de financiación ya que, pese a que consiguieron un inversionista puertorriqueño llamado José Suriel, el dinero no alcanzó para concluir el rodaje. “Les dije, no vamos a arrancar con este proyecto, porque he hecho muchísimas películas y si no tenemos el presupuesto completo nos vamos a parar, es peligroso”, advirtió Pascual, pero pese a eso siguieron y la filmación tuvo que proseguirse casi dos años después.

A esto se sumó la depresión que le causó a Pascual la muerte de su padre, por lo que tuvo que retrasarse más. “Es esto lo que tenemos que hablar, no las cosas bonitas”, expresa “Pachulí”, dirigiéndose a Carlos Ventura, productor de la cinta, quien lo acompañó en esta entrevista, y que luego de que la primera parte se filmara con Peyi Guzmán en la dirección de fotografía, la segunda fue rodada por Elías Acosta.

Pero a pesar de todos estos problemas, la película ha podido terminar su producción y llegará a las salas de cine desde este jueves.

Historia de un viaje ilegal

Historia. “Dos compadres y una yola” es una historia escrita y dirigida por Félix Peña. La película la protagonizan Peña y Tony Pascual, quienes interpretan a dos taxistas de Santo Domingo quienes prestan servicio a dos puertorriqueñas. El personaje de Peña se enamora de una de ellas y como tienen que volver a Puerto Rico, los dos compadres deciden ir tras ellas haciendo un viaje ilegal en yola a la vecina isla.

Con Peña y Pascual, también el elenco está integrado por Miguel Ángel Martínez, Phillips Rodríguez, Rafael Aldwey, Héctor Sierra, María Tavares,, Lynette Chico, Alfonso Alemán, Dymaris Castro, Margarita Bernardo, Jonathan Dwayne, Alejandro García y Jacqueline Fontanez. La películas ha sido realizada por la productora cinematográfica Yate Films, S. R. L., y será distribuida por Caribbean Cinemas. Según Carlos Ventura, la cinta se proyectará en Puerto Rico y Estados Unidos.

“PACHULÍ”, POLICÍA LOCO

Tony Pascual nació en el ensache Espaillat, de esta ciudad, pero su familia es de San Francisco de Macorís. Hace 27 años que llegó a la televisión luego de que la insistencia de una hermana lo convenciera del talento que tenía para el humor. Es por esto que empieza a frecuentar Caribe Show, que en el canal 4, hoy Certv, donde el fallecido Luis Marchena lo lleva donde Cuquín Victoria, en calidad de fotógrafo. Es en el programa “Con Cuquín” donde ve su oportunidad al hacer el papel de un muerto en una de las comedias. Cuquín le dio la oportunidad. “Cuquín fue quien me dio la seguridad”, dijo Pascual. De ahí pasaría a Telemicro, donde crea el personaje “Pachulí”, un policía loco por el que se dio a conocer en 1990.