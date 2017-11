Don Francisco recuerda fue acusado de acoso sexual

Santo Domingo

Ahora que el tema del acoso sexual ha destapado una verdadera olla de grillos en Hollywood, Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco recordó que fue acusado de acoso sexual hace 15 años, la cual resultó ser falsa.

El conductor de televisión chileno habló abiertamente del tema y especificó que lo han acusado de varias cosas, pero puede decir, responsablemente, que todos lo hicieron por el uso y el abuso de su nombre, para extorsionarlo económicamente.

“Yo, por ejemplo, creo que acoso es utilizar tu posición para conseguir favores sexuales”, dijo en la entrevista con el periódico nacional, La Tercera.

A Kreutzberger muchas veces se le criticó la forma en que se relacionaba con las modelos de “Sábado Gigante” cuando, por ejemplo, trataba de robarle un beso a una modelo.

Al respecto, el animador aclaró: “yo no tomo eso como acoso. Quizás los tiempos han cambiado y hoy día por mi edad no lo puedo hacer, porque se vería muy feo…”, relató.

Según el presentador no sólo ha hecho una revaluación con el paso del tiempo, sino que también los tiempos han cambiado y su edad ha cambiado. “Don Francisco no se acuesta con nadie, Don Francisco no tiene sexo, Mario Kreutzberger tiene sexo”.

Asimismo, indicó que lo que hace en un escenario es algo que no haría nunca en la vida privada.

“Es difícil de explicar, porque con esto no me quiero disculpar. Tampoco quiero decir que alguna vez alguna de esas bromas mías pudieron propasarse y sobre eso siempre me disculpo. Me disculpo ahora mismo, incluso, cuando me he comportado más allá de lo que me corresponde, por ejemplo al entrevistar a alguien, yo después públicamente me he disculpado”.

Este año Mario Kreutzberger, Don Francisco, cumple 77 años y no ha pensado todavía en su retiro definitivo de la televisión, pese a que había prometido hacerlo a los 50.

El próximo 1 y 2 de diciembre se realizará la Teletón, rompiendo la costumbre de no realizar el evento en medio de un año de la elección presidencial y parlamentaria.

A pocos días de que se efectúen ambas instancias, el animador habló de diversos temas de la contingencia nacional e internacional, pero sobre todo de uno que se ha desatado con gran fuerza en la industria del espectáculo, el acoso sexual.

“A mí me han acusado de acoso y te puedo decir que desde eso han pasado 15 años y que fue falso. Participé en el Congreso en la redacción de la ley de acoso, porque cuando a mí me acusaron no existía esa ley”, explicó Don Francisco.