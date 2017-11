Patricia Janiot se va de CNN en Español

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La cadena televisiva CNN en Español perdió a su rostro más distintivo. Patricia Janiot anunció el lunes en la noche su salida después de casi 26 años como conductora de "Panorama Mundial" y otras labores periodísticas en el canal.

"He decidido aceptar una gran oportunidad para ampliar mis horizontes, con nuevos desafíos para mi carrera periodística", afirmó Janiot en sus redes sociales.

La periodista llegó a CNN tras postularse a una vacante mientras laboraba en la cadena hispana Univisión, adonde se presume que volvería ahora.

Janiot, quien nació hace 54 años en Bucaramana (Colombia), inició su carrera como reina y modelo, pero estudió comunicación social en la Universidad de la Sabana, en Bogotá, la capital colombiana.

Janiot, madre de dos hijos junto al arquitecto Miguel Yelós Sanmartin, es hija de padres argentinos y su progenitor un futbolista (Roberto Janiot) que se afincó en Colombia, donde hicieron una cadena de restaurantes (La Carreta).

Sus inicios en la comunicación fueron en la radio y en el Noticiero Criptón, que se emitía en Colombia los fines de semana. De ahí pasó a residir en Estados Unidos, donde empezó a laborar en Univisión en 1990 y dos años más tarde pasó a CNN.

SUS PALABRAS

La veterana comunicadora dijo ante sus televidentes que CNN “ha sido una enorme motivación que ha alimentado mi pasión por la profesión que ejercemos. Simplemente CNN me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes las palabras para expresar lo que la gran familia de CNN me ha aportado a lo largo de más de 25 años".

También dijo que “esas tres letras mágicas sí que me han abierto puertas y son parte de mi esencia como persona y como periodista. Simplemente, CNN me ha ayudado a ser mejor".

También recordó "las innumerables lecciones de vida, experiencias de trabajo, entrevistas memorables y coberturas de momentos históricos, entre otros, que son parte de un tesoro invaluable".

Janiot se convirtió en un referente del mundo de la comunicación por sus entrevistas a personalidades de incidencia mundial, entre ellos los fenecidos presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez.

Antes de irse de CNN en Español, se presentará un especial en el que la comunicadora entrevista a Dan Brown, autor de “La fortaleza digital”, “La conspiración”, “Ángeles y demonios”, “El código Da Vinci”, “El símbolo perdido”, “Inferno” y otros libros.

Su compañero de labores, Carlos Montero, la despidió diciendo que fue un honor haber trabajado con ella durante los últimos 20 años.