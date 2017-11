Le niegan permiso a Omega para cantar en el festival

Emelyn Baldera

Santo Domingo

A pesar de que se hicieron los intentos para que el cantante de música urbana Ramón Piter de la Rosa, mejor conocido como Omega, formara parte de la lista de intérpretes urbanos en el Festival Presidente, esto no fue posible.

Así lo informó Ozuna, a quien Omega le escribió el tema “Una Flor”, y con quien tenía planeado cantarla juntos.

Ozuna aprovechó unos minutos antes de iniciar su presentación para hablar con la prensa. El artista dijo que su deseo era que Omega cantara hoy con él la canción que le escribió, pero que eso no fue posible porque no lograron el permiso.

“El me llamó y me lo pidió, pero no fue posible, de todas manera cantaré el tema para é”, dijo el cantante boricua en su primera presentación en el Festival Presidente. Omega guarda prisión en la cárcel de La Victoria, luego que un juez lo condenara a cinco años de prisión por violencia de género.

Ozuna, quien es hijo de padres dominicanos, aclaró que él no tiene problemas con la justicia, “y de haberlo tenido no estaría aquí”.

Aseguró que no tiene que grabar con El Lápiz para demostrarle lo mucho que lo quiere y admira.

Dijo que el rap, género que representa, seguirá adelante por muchos años, como ocurrió con el reguetón.