Acroarte devela la foto de Jorge Ramos

Santo Domingo

Acroarte develiza La Presidente actual de la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), Emelyn Baldera, encabezó el develizamiento de la fotografía del ex presidente de esa institución, el periodista Jorge Ramos C. la misma que fue colocada en la Galería de Ex Presidentes, ubicada en la sede nacional de la institución en la calle Elvira de Mendoza, #152, Zona Universitaria.

“Es un honor para el actual Comité Ejecutivo, honrar a un miembro destacado de nuestra institución. Hay que reconocer que un presidente asume grandes compromisos con la institución, haciendo grandes sacrificios para el fortalecimiento de nuestra institución”, sostuvo la presidente Emelyn Baldera.

El editor de espectáculos del periódico Hoy, Jorge Ramos, manifestó la satisfacción por el reconocimiento que preparó el Comité Ejecutivo actual, al tiempo que instó a todos los miembros de Acroarte a seguir trabajando unidos, como una gran familia para que siga el fortalecimiento de la institución.

Jorge Ramos C., se desempeñó como Presidente de Acroarte durante el período 2015-2017 y su Comité Ejecutivo estuvo integrado por Abel Rojas, Vicepresidente; Ulises Jiménez, Secretario General; Carmen Heredia, Secretaria de Finanzas; Francis Mesa, secretario de Relaciones Públicas y Protocolo; José Nova, Secretario de Asuntos Internacionales; Napoleón Beras P., Secretario de Educación y Cultura; Yamira Taveras, Secretaria de Asuntos Regionales y Carmelo Muñoz, Secretario de Asuntos Sociales y Recreación.

Durante el acto de develización de la foto, la Junta Directiva hizo entrega de una placa de reconocimiento, por el aporte realizado a la institución durante su gestión, momento que aprovechó el periodista para hacer un llamado a los acroartistas a integrarse y apoyar la gestión de Emelyn Baldera.

La ocasión sirvió también para celebrar los cumpleaños de los miembros de Acroarte con una gran fiesta al estilo de los años 80’s, ambientación realizada por la empresa Drullard by Cinthia. Los homenajeados recibieron regalos especiales como kits de belleza de empresas patrocinadoras como Star Products y la línea facial Repavar, servicios de cortesía de Lavish: Nail, Hair, Spa; entradas de cine de Caribbean Cinemas, canastas de Kotex y Arroz la Garza y regalos de Jack Daniels. Esta actividad de igual manera también contó con el apoyo de la Cervecería Nacional Dominicana y el Grupo Mejía Arcalá.

Además de Baldera, el nuevo Comité Ejecutivo 2017-2019, está integrado por Ney Zapata, Vicepresidente; Alexis Beltré, Secretario General; Wanda Sánchez, Secretaria de Finanzas; Samir Saba, Secretario de Asuntos Internacionales; Jorge Jiménez, Secretario de Educación y Cultura; Robert Sánchez, Secretario de Relaciones Públicas y Protocolo; Belkis Castillo, Secretaria de Asuntos Sociales y Recreativos y María Luisa Estévez, Secretaria de Asuntos Regionales.