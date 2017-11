Luis Beiro

Monga no solo es un barrio “peligroso” donde campean los bajos instintos, sino un lugar donde la violencia extrema se practica a golpes, nunca con armas. Es, además, un sitio emblemático, con una historia sublime que los taiwaneses conservan como un tipo de cultura que no evoluciona y donde se practica un modo de vida muy peculiar. Allí, los avances de la modernidad no han relucido. La delincuencia y la lucha por sobrevivir son los principales retos que lo conectan con el exterior.

Este barrio fue el escogido por Doze Niu para desarrollar una historia a partir de la evolución de una banda cuyos integrantes, desde la niñez, practican sentimientos de amistad.

Niu reconstruye la psicología social del habitante de Monga a partir de una serie de personajes vehementes; son antihéroes que corren su suerte a partir de los códigos de honor impuestos, junto a otros que ellos mismos han creado con sus propias maneras de entender la lealtad, el coraje y la sobrevivencia.

Su entramado visual está lleno de excelencias técnicas. Los movimientos de la cámara, la precisión de su fotografía y la intensidad de su ritmo son elementos que Niu maneja con destreza.

Las imágenes del barrio son neorrealistas: callejones estrechos repletos de pequeños comercios, prostitución, negocios sucios y gentes de todas las calañas, son captados por esa cámara que roza el arte.

Las actuaciones mantienen un equilibrado nivel profesional y, sin sobresalir más de lo debido, logran trabajos respetables, sobre todo los dos protagonistas, Ethan Ruan y Mark Chao.

Doze Niu es un artista que sabe hacer una película. La historia, tal vez su punto más polémico, por la naturaleza controversial del barrio que retrata, no distingue buenos ni malos, ni robos ni ladrones, sino inconductas y conflictos. El director sigue la pista de los acontecimientos, no de los detalles; el entramado sicológico viene por el entorno social y las acciones que allí se desarrollan, y no por el arrojo personal o la sinceridad de sus apuestas. Sueñan todos con Monga como centro del mundo y viven y mueren dentro de su comunidad, orgullosos de lo que hacen. Esto es tal vez el entorno ideológico de un filme honesto que transcurre sin moralejas ni finales felices.