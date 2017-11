Visión del musical

Pachico Tejada

Santo Domingo

Amaury Sánchez tiene sorpresas para el año que viene. Se trata de un musical al que no sabe si estrenará en las salas de teatro o si será una película en la que tendrá como cómplice a Waddys Jáquez.

Es lo que ha dicho a LISTÍN DIARIO, mientras prepara el estreno de “La tiendita del Horror”, que llegará del 10 al 18 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes, en la que también ha trabajado Jáquez en la dirección general. En la obra actúan Javier Grullón, Judith Rodríguez, Frank Ceara, Antonio Melenciano, María del Mar y Kenny Grullón.

En un encuentro con medios de comunicación celebrado este martes en el restaurante Maniquí, ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, Sánchez reveló a este diario que tiene dos musicales preparados y en los que trabajará con Jáquez en la parte de la dramaturgia. “Sé que estoy en buenas manos ahí, y nos entendemos a la perfeccion”, comentó, y que de estos eligirá uno para hacerlo primero.

Conocido como el artista que dio empuje a la realización de musicales en República Dominicana, el productor de espectáculos de esta naturaleza como “La Bella y la Bestia”, explicó que en la actualidad es muy difícil hacerlos ya que los patrocinios, que en el pasado eran copiosos, ahora son escasos. “Tengo patrocinadores iguales que siempre, pero con mucho menos cantidad de dinero”, sostuvo, y que esto se debe a que la inversión que en el pasado se hacía a los musicales, ahora va a parar a la producción de cine.

Esto, según entiende, porque en este tipo de entretenimiento hay menos retribución para las empresas que los apoyan. “En el cine no es patrocinio, hay una inversión”, recordó, ya que la Ley No. 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica, permite que los inversionistas reciban una retribución de lo que aportan.

Pero esto no detiene a Sánchez, quien considera que no puedo tener una escuela de teatro musical para decir que estos no se pueden hacer. “Tenemos que seguir tirando la batalla”, concluyó.