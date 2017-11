Las salidas del “closet” más controversiales

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

A propósito de que el pasado domingo el veterano actor Kevin Spacey decidiera hacer público su inclinación sexual, lo que popularmente se conoce como “salir del closet”, es importante saber que han sido muchas las figuras del arte y el entretenimiento internacional que han sorprendido a sus seguidores con este anuncio. Aunque en algunos casos, la gente recibió una confirmación de lo que suponían por las especulaciones.

Uno de los anuncios más sonados antes del actor que hace de presidente Frank Underwood de la serie House of Cards, tuvo que ver con el artista de origen boricua Ricky Martin.

Cuando se habla de famosos admitiendo públicamente su homosexualidad, sin dudas que el de Ricky Martin está en uno de los primeros lugares. Fue en marzo de 2010 cuando publicó en su página oficial una carta que, entre cosas, decía: "Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida".

Aunque a muchos les parezca absurdo, actualmente el hecho de que alguien haga público su homosexualidad representar un hecho noticioso ya que, a los seguidores de estas figuras les interesa saber todos los detalles de su “ídolo” y eso implica su vida privada.

Uno de los primeros casos que provocó muchos comentarios fue el del cantante Elton John. Fue en el año 1976 cuando él le dijo a la revista Rolling Stone que era bisexual. En ese momento fue una noticia muy controversial.

Posteriormente en el año 1998 George Michael fue arrestado en un baño público por un policía encubierto, y acusado de conducta lasciva, por tratar de tener sexo con otro hombre en un baño público.

Mientras que el año 1998, durante una entrevista con MTV, Rob Halford, cantante inglés, líder de la banda de heavy metal Judas Priest, finalmente soltó.

"Creo que la mayoría de la gente sabe que he sido gay toda mi vida, y sólo desde un tiempo a esta parte me he sentido cómodo hablando del tema. Es algo para lo que creo que hay un momento, y este es el momento para hablar del tema".

Para el año 2002 la comediante Rosie O'Donnell salió del closet. El anuncio fue hecho durante un evento de comediantes a beneficio de la lucha contra el cáncer de ovario. Anticipando todo, el mes anterior había interpretado a una lesbiana en el show "Will & Grace". Cuando salió del clóset, gritó: "¡Soy lesbiana! No entiendo por qué la gente hace tanto revuelo con todas las cuestiones gay... La gente está confundida, está en shock, como si esto fuera una gran revelación para alguien".

A mediados de 2008 aparecieron fotos de Lindsay Lohan besándose con la DJ Samantha Ronson, con quien tuvo una relación de dos años. Poco tiempo después, Lindsay le dijo a la revista Harper's Bazaar: "Soy bisexual, no lesbiana".

Youtube está repleto con videos de personas "saliendo del clóset", entre los más populares está el de la actriz Ellen Page con 5.5 millones de vistas. Fue en febrero de 2014 cuando la actriz Ellen Page aprovechó su participación en el evento Human Right Campain para revelar: "Estoy aquí hoy porque soy homosexual".

"Salir del clóset" no es una tarea fácil, en especial, cuando se trata de celebridades que siempre están en la mira del público y la prensa. De alguna manera hay que tener valor para hacer esa confesión sin importarles lo que sucederá luego.

En el caso de la famosa comediante y actriz Ellen DeGeneres, fue en el programa de Oprah Winfrey en el año 1997, cuando admitió públicamente su homosexualidad luego de años de especulaciones. Después de eso, su personaje en el show televisivo "Ellen" (que ella protagonizaba) también salió del clóset en la ficción, al contárselo a una terapeuta interpretada por la misma Oprah.

A propósito de su confesión ahora Kevin Spacey se enfrenta a las reacciones que han venido como el anuncio que hizo la Academia Internacional de las Artes y Ciencias Televisivas que canceló los planes para otorgar un premio al veterano actor, a la luz de las denuncias de que el actor intentó tener relaciones sexuales con un varón adolescente. La Academia "no honrará a Kevin Spacey con el Premio de Fundadores de los Emmy para el 2017", dijo la organización en un comunicado.