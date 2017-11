Un hombre revela en BBC presunto acoso sexual de Kevin Spacey

EFE

Londres

Un hombre ha revelado en un programa de la BBC que Kevin Spacey trató de seducirle cuanto tenía 16 años y que quedó "traumatizado" al despertarse con el actor abrazado encima suyo en el piso de éste en Nueva York.



La presunta víctima, que mantuvo el anonimato, ha explicado en el Programa de Victoria Derbyshire que conoció al intérprete en 1984 en un teatro de verano y que, después de intercambiar correspondencia durante un año, éste le invitó a pasar un fin de semana en su apartamento neoyorquino.



El hombre, identificado con el alias de John, relató que pronto resultó obvio que Spacey estaba interesado en algo en lo que él "no lo estaba".



Según su versión, después de enseñarle la ciudad, el actor le invitó a dormir en su cama pero él rechazó la oferta y prefirió dormir vestido en el sofá.



"John" dijo que Spacey se despidió entonces con "un frío 'buenas noches" y posteriormente oyó cómo "lloraba en su cama".



Al día siguiente, el adolescente se despertó con la cabeza de Spacey sobre su torso y el actor abrazándole afectuosamente.



"Estaba incómodo en el mejor de los casos, traumatizado en el peor", ha declarado la presunta víctima.



"Él estaba en ropa interior, yo totalmente vestido. Pensé que era algún tipo de 'buenos días' de los actores de Nueva York", contó a la BBC.



John relató que, tras otro día de hacer turismo por Nueva York, de vuelta en el apartamento Spacey volvió a ponerse cariñoso y le dijo que se sentía "incomprendido".



"Rompí a llorar porque no podía expresar lo que me estaba pasando. Estaba asustado", ha asegurado John, que añadió que, para "hacer justicia" a Spacey, hay que decir que "se retiró y se fue a dormir".



El denunciante, que asegura que ninguno de los dos bebió alcohol durante el fin de semana, dice que no contó lo sucedido a sus padres porque pensó que "quizás era algo permisible", y le preocupaba haber dado pie a Spacey sin darse cuenta.



John señaló que ha querido contar la historia ahora para alertar a otros jóvenes que puedan verse en situaciones parecidas.



Su revelación se produce después de que el pasado domingo el actor Anthony Rapp, de 46 años, acusara a Spacey de un supuesto acoso sexual sucedido en 1986, que el protagonista de la serie "House of Cards" asegura no recordar.



A la luz de esta revelación, Netflix ha suspendido la producción de la serie, mientras que el teatro londinense Old Vic, que el actor dirigió entre 2L004 y 2015, ha habilitado una dirección de correo electrónico "confidencial" para que los trabajadores actuales y antiguos puedan comunicar aquellas "quejas que no hayan podido expresar" hasta ahora.



La BBC ha intentado contactar con Spacey, de momento sin éxito, para conocer su opinión.