Manuel Tejada: “No critico a quienes inventan en la música porque yo también lo hice”

Emelyn Baldera

Santo Domingo

Para Manuel Tejada la música ha sido la forma a través de la cual se ha expresado, se ha dado a conocer y ha podido hacer grandes aportes a su país. Así lo entiende él y por eso fue categórico al responder que seguirá siendo músico mientras vida tenga.

El veterano músico cree que lo suyo vino de su padre, el doctor Manuel Tejada Florentino, nacido en Salcedo, donde se dedicó a dirigir la banda de música del pueblo. Él tocaba el acordeón y la guitarra. Además de eso, confiesa que su madre era una amante de la música y siempre se escuchaban en el hogar hermosas melodías de la época, sobre todo rancheras. El también arreglista recuerda que ya a los 10 años estudiaba música en la Escuela Elemental Elila Mena y posteriormente pasó a formar parte del Conservatorio Nacional de Música.

Un compromiso

“La música es una profesión interesante, porque nos permite ser creadores, es un compromiso de trabajo y lo interesante de esta carrera es que uno lo disfruta. Es una manera de espiritualidad, de sentirse complacido. Cuando me siento en el piano, es un disfrute, es una manera de relajarme”, dice el nominado al premio Grammy Latino por su trabajo para el álbum “Ave María”.

Por primera vez es nominado en el área clásica, lo que supone un gran orgullo para él, siendo un músico popular de muchos años de competencia en esta área de la premiación.

Como músico está claro que la creatividad juega un papel importante. Por eso, no se opone a ello. Por el contrario, dice no critica ningún invento, porque así lo hizo a sus inicios. “El mundo se ha hecho de inventos, hay unos que no llegan a feliz término. Soy muy respetuoso, aunque no me gusten algunas cosas”, dice y agrega: “Pienso que hay inventos actuales con valor, hay otros que no están, pero igual, cada cosa tiene su momento y su duración. Los que se quedan a la larga, es que tienen su futuro marcado. No critico a todo el que quiera inventar, porque en mi momento, a mí también me tocó”.

Tejada, quien hizo un gran aporte al merengue con sus arreglos para artistas como Álex Bueno, Sergio Vargas, Las Chicas del Can, entre otros, tiene más de 25 años de historia en la música.

Cuando pasa balance asegura que no fue una mala decisión ser músico. “Nunca he pensado algo así, aún teniendo otra profesión me dediqué a la música. Creo que moriré siendo músico y muestra de ello es que ahora estoy estudiando una carrera y es sobre la música”, dice convencido de que quiere seguir siendo músico mientras vida tenga y adquiriendo mayores conocimientos.

Cuando supo la noticia de su nominación al Grammy Latino se sintió honrado: “Me siento satisfecho también porque he sido nominado en una categoría clásica por la obra Ave María y este año también se estrenó una obra mía en la Temporada Sinfónica”.

Como un buen músico no para de trabajar y por eso adelantó algo de lo que cocina para los próximos meses.

Disco del Mayimbe

“Estoy trabajando en el nuevo disco de Fernando Villalona y estamos logrando hacer una buena selección de buenas canciones. De igual manera estoy inmerso en un proyecto que será una antología, homenaje a dos grandes dominicanos, don Luis Rivera y Luis Kalaf, que pienso es el compositor dominicano más prolífero”, manifestó a LISTÍN DIARIO, el músico dominicano Manuel Tejada, famoso por sus arreglos musicales en el merengue e introducir nuevos sonidos a ese ritmo. Fueron sus manos que arreglaron temas que se convirtieron en himnos en el merengue, como “Colegiala”, su carta de presentación en el negocio de la música. Posteriormente llegaron otros éxitos, entre ellos “La quiero a morir”.



Más sobre él

En el año 1978 escribe sus primeras piezas musicales dándose a conocer como uno de los mejores arreglistas de su generación. Como orquestador, posee una amplia labor profesional que beneficia a artistas dominicanos como Juan Luis Guerra, Omar Franco, Olga Lara, Jacqueline Estévez, Taty Salas, Vickiana, Niní Cáffaro, Anthony Ríos y varios grupos musicales.

Desde 1996 empieza en la labor de compositor para banda sonora de películas. En 1986 alcanza a obtener el primer premio del XXVII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. Otra de la rama donde Tejada se destaca es como musicalizador de campañas publicitarias y banda sonora para cine, logrando crear un estilo característico marcado por la fusión de varios ritmos caribeños.