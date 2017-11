Acoso sexual ¡En carne viva!

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

“Si eres mujer en República Dominicana, para sobrevivir y para trabajar hay que aprender a nadar entre los tiburones”, es la expresión con la que concluyó la presentadora de televisión Lizbeth Santos cuando ofrecía su respuesta con relación al acoso sexual del que son víctimas las mujeres, específicamente en el país.

El debate tuvo como base el porqué en República Dominicana las mujeres no se atrevían a denunciar el acoso sexual o los abusos que han sufrido en el medio artístico, como ha sucedido en los últimos tiempos con las actrices de Hollywood.

Las mujeres presentes, actrices y comunicadoras, quienes estarán protagonizando la obra teatral “Los monólogos de la vagina”, trataron el tema con las realidades que envuelven a este tema hoy en día.

Por ejemplo, Hony Estrella explicó que en Hollywood denunciaron los acosos muchos años después, por lo que, tal vez, en el país no había llegado el tiempo, ni el momento para hacer ese tipo de denuncias.

Pero sí hizo saber que a muchas mujeres del medio las tildaban de locas o inestables en los trabajos, sin saber que detrás pudo haber una historia de acoso sexual que las obligó a dejar ese puesto laboral.

Lizbeth fue más contundente cuando expuso que “no se puede tapar el sol con un dedo” porque vivimos en un país en donde por una simple queja por falta de agua, en una oficina la mujer era tachada con tinta negra, mucho menos se iba a atrever a denunciar que le hicieron insinuaciones de acoso sexual.

“Cuando escuché la pregunta me quedé callada y me dije: qué vamos a decir. Diez millones de historias, no solo de nosotras aquí en el elenco, estoy segura que el 90 por ciento de las mujeres que estamos aquí han tenido historias, han recibido acoso y en este país se apoya eso; República Dominicana es una sociedad donde las madres crían a sus hijos para que sean acosadores”, apuntó.

La actriz y comunicadora recordó que historias suceden todos los días y que lamentablemente la mayoría de las mujeres tienen que aceptar porque necesitan el trabajo.

La actriz Yorlla Castillo, quien también forma parte del elenco, recordó que muchas veces el acoso no es un toque de cuerpo o que abusaron de la mujer. El acoso abarca insinuaciones y proposiciones indecorosas, que en muchas ocasiones suceden cuando la mujer solicita alguna plaza laboral.

La pieza

La obra teatral “Los monólogos de la vagina” llegará al Teatro Nacional protagonizada por Hony Estrella, Lisbeth Santos, Carolina Féliz, Isaura Taveras y Yorlla Castillo. Dirigida por Indiana Brito, se presentará en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional el próximo 9 de noviembre, bajo la producción de Juancito Rodríguez. Esta obra estará dedicada a la trayectoria artística del director, actor y teatrista Manuel Chapuseaux, quien recibió una placa de reconocimiento la noche del encuentro de prensa. Siendo noviembre el mes de la “No Violencia Contra La Mujer” se escogió esta fecha para engalanar tan importante conmemoración.