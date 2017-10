Lizbeth Santos: “En RD hay acoso”, hay que “aprender a nadar con los tiburones”

Enrique Medina

Santo Domingo

“En este país no se puede decir que se propasaron contigo… todas las mujeres presentes aquí tienen una historia que contar y en República Dominicana se apoya eso, en este país es un lugar donde las mismas madres crían a sus hijos para que sean esos acosadores… y lo único que tenemos que hacer es aprender a nadar con los tiburones”.

Así se desahogó la presentadora Lizbeth Santos durante la presentación de “Los Monólogos de La Vagina” al preguntarle a ella, junto al elenco que conforman la obra, si han sido víctima de acoso sexual.

La exposición de este proyecto teatral producido por Juancito Rodríguez sirvió de plataforma para que sus protagonistas expresaran por qué en el país las mujeres no se atreven a denunciar los acosos sexuales labores.

“En otros países se atreven años después, pero no en el momento, pero aquí simplemente no se puede, tal vez nosotras quisiéramos contar cosas y no la podemos decir ahora, por una u otra razón no se puede”, expresó Hony Estrella.

En ese sentido parte de lo expresado por estas comunicadoras dejó a entender que han sido víctima en algún momento de sus vidas pero no son capaces de denunciar esos actos por la soberanía machista que impera en suelo dominicano.