El XXI DR Jazz Festival da inicio con gente joven

Pachico Tejada

La edición número 21 del Dominican Republic Jazz Festival inició el domingo en la Plaza España de la Ciudad Colonial con un concierto en el que la juventud fue protagonista.

Esto porque la encargada de abrir esta serie de presentaciones fue la Big Band del Conservatorio Nacional de Música, que está integrada por un grupo de instrumentistas estudiantes, dirigido por Javier Vargas.

En un escenario adornado, como siempre en este festival, con las pinturas del artista visual Adolfo Farington, la noche abrió con el tema “Vantage Point”, de Sócrates García.

“Gracias por apoyar la cultura, el arte y las cosas buenas que como seres humanos podemos dar”, expresó García, quien agradeció a Fedujazz, entidad que cada año organiza este evento, por hacer cosas que elevan el espíritu, “que en verdad necesitamos hoy en día, con todas las cosas que están ocurriendo”.

Presentado por Vargas como una mezcla de merengue con el jazz, este tema abrió un repertorio que incluyó otras composiciones de García como “Back Home” y “Calle el Conde”.

Los ritmos dominicanos siguieron en el escenario cuando el pianista y compositor Joseán Jacobo, fue invitado a dirigir a la Big Band en su tema “El sol y la lluvia”, una fusión de mangulina y jazz.

El segundo invitado de la noche fue el pianista francés Alain Mallet, quien acompañado de la orquesta tocó tres piezas de su autoría: “Goodbye”, “Preaper to Stop” y “Songosaurus”.

Otros músicos invitados a actuar la noche de este domingo, y que también mostraron talento y juventud, fue el Ensamble de Jazz del Conservatorio de París, dirigido por Etienne Renard.

París bajo el liderazgo del master student, Etienne Renard, en la dirección musical y el contrabajo.

Con Renard (en el contrabajo y dirección musical) estuvieron Melvin Márquez (saxo tenor), Antoine Martin (saxo alto y soprano), Thibauld Gómez (piano) y Baptiste Dolt (batería).

Iniciaron con “I’m old Fashioned”, de Jerome Kern y arreglos de Riccardo Del Fra; luego “Peresina”, de Mccoy Tyner, “Esperenza”, de Vince Mendoza, “But Not For Me”, de George Gershwin, entre otros que arrancaron aplausos del público.

DETALLES DEL EVENTO

PALABRAS. Antes de iniciar el recital, la señora María Elena Gratereaux, presidenta de la Fundación Educativa Dominican Republic Jazz Festival (FEDUJAZZ) manifestó que con este festival de jazz se pretende llevar la música, la cultura y el arte a diversos escenarios. Además, estrechar la hermandad entre los países participantes.

ANTES. Gratereaux destacó el éxito que esta iniciativa ha tenido en las ediciones anteriores, así como también que el acceso de este festival es gratuito para todos los conciertos en las diferentes locaciones del mismo.

ACTIVIDADES. Indicó que durante toda la celebración se realizarán talleres y clases magistrales a cargo de los artistas e invitados que estarán participando en el DR Jazz Festival en cada locación donde serán celebrados los conciertos, hasta el 5 de noviembre, en las ciudades de Santiago, Sosúa, Puerto Plata y Cabarete.