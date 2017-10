The New York Band se reinventa de buena forma

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El público desbordó por completo el escenario de Hard Rock Live para disfrutar del nuevo espectáculo “NYB Forever” de la orquesta The New York Band, que contó con la producción del empresario Ramsés Peralta.

Luego de ser honrado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en la más reciente edición de Premios Soberano con un galardón en la categoría “Espectáculo del Año”, ahora The New York Band preparó un concepto que atrajo a cientos de fanáticos que desafiaron la lluvia para ser parte de esta historia.

Con un repertorio que incluyó unas 20 canciones, aderezadas con frescos arreglos y un escenario de lujo, Cherito, Iris, Alexandra y Tony se adueñaron del corazón de una multitud que no dejó de bailar y corear de principio a fin temas como “Amada mía”, “Si tú eres mi hombre”, “Dame vida”, “Chimpún callao”, “María” y “Corazón de azúcar”.

“A cada instante conversábamos entre nosotros y nos preguntábamos: ¿cuándo vamos a poder estar juntos en un escenario otra vez? Y aquí estamos, y solamente lo pudimos lograr, lo pode- mos lograr y lo seguiremos logrando con apoyo de ustedes, porque ustedes son los grandes protagonistas de esta película”, expresó Cherito emocionado en medio de los aplausos.

“Este nuevo espectáculo lo estamos produciendo con mucho empeño y todo el co- razón especialmente para nuestro querido público que nos ha dado tantas muestras de cariño y tanto en todas las presentaciones”, dijo Cherito Jiménez.

El cancionero también incluyó “Si tú no estás”, “Nadie como tú”, “Es el amor”, “Hola”, “El pedazo”, “Cómprame un carro”, “Simplemente amigos”, “Señora”, “El amor” (de Yolandita), “I Will always love you”, “Uptown funk”, “Cole” y Dancing mood”.

ESCENARIOS:

La agrupación musical más moderna y emblemática de la historia, como la describe la prensa, tiene en agenda llevar su espectáculo a toda Latinoamérica y Europa en los próximos meses.

Los integrantes de The New York Band llegaron más revitalizados a este escenario, luego de una extensa gira por todo el territorio colombiano, representados por las empresas multinacionales Grupo Premium y Decimal Talent Agency.