Los “latidos” de un urbano: Lápiz Conciente

Jessica Leonor

jessica.leonor@listindiario.com

Santo Domingo

Avelino Figueroa (Lápiz Conciente) rompió hace 15 años con todos los parámetros del muchacho de barrio que debe estudiar y emplearse para mantenerse junto a su familia. Su reenfoque de vida le permitió ganar notoriedad en la música urbana con claros resultados para él y el movimiento que representa en República Dominicana y en el que se ha declarado “el papá”.

Uno de ellos es su nominación al Grammy Latino como mejor canción urbana, “Papá”, que interpreta junto a Vico C.

“Me sentí contento porque eso es parte del norte de lo que uno se ha propuesto, lograr la nominación al Grammy era parte de un norte y el universo se rige por energías porque si recuerdas yo dije eso hace mucho, que estaba aspirando a los Grammy”, comentó ayer Lápiz Conciente.

Lápiz tiene su filosofía para explicar la nominación: “Yo soy un visionario, yo pienso en grande. Nada de lo que me pase es por pura casualidad porque yo creo en la ley de atracción. Lo que yo no logro es porque en verdad no lo quería. Si mi corazón no lo quiere no lo voy a lograr”.

Sobre el tema abunda: “Muchas personas no logran cosas porque no lo quieren de corazón, no confían en sí mismos”.

Con ese impulso trabajó su disco, titulado “Latidos”, el primero con la multinacional Sony Latin Music.

“Latidos”, sostuvo, registra 20 millones de reproducciones en colectivo en su canal de Youtube, unas 48 mil copias vendidas, la hazaña de que debutó número 2 en el chart de Billboard, sonó detrás del álbum de Cosculluela… Lápiz tiene los ánimos allá arriba. En la actualidad trabaja su próxima producción musical, que titulará “Cicatrices”, la segunda con Sony.

“Ahora mismo Cicatrices viene a superar esos números que tiene Latidos; se le ha dado más profundidad al disco, más productores, otros colores, volviendo un poco más a la esencia de lo que a mí me caracterizó y me catapultó a la fama, que es la música un poco más explícita”, adelantó en sus declaraciones a LISTÍN DIARIO.

El rapero se arriesgará a ese cambio a sabiendas de que los cortes románticos le dieron buenos resultados.

En el nuevo álbum, insistió, “vamos a mostrar varias vertientes de Lápiz Conciente”.

Además de la preparación del disco, luego del Grammy (que será el 16 de noviembre en Las Vegas), el intérprete de “Tamo heavy”, “Pin pun” y “Calle” seguirá su tour de conciertos de la celebración de sus 15 años en la música y “La gira del pueblo”, que tradicionalmente monta para diciembre con el fin “de cantarle a mi gente en Santo Domingo”.

Aunque ha grabado con Vico C, Belinda, J Álvarez, Vicente García, Natti Natasha, Black Point y Musicólogo, Lápiz es seguro cuando habla sobre ese tema de las colaboraciones con otros colegas: “A mí me gusta trabajar con artistas que yo admiro y que tengo cierto respeto”.

Luego agregó: “Yo soy complicado con eso de la música, a mí no me gusta todo tipo de música”.

Sin embargo, admitió que “hay cosas que se hacen por el marketing y otras por lo que tú llevas por dentro, que a ti te gusta. Por asuntos de mercadeo y comercio hay cosas que también hay que hacerlas”.

De sus inicios a la fecha, el cambio en su propuesta musical es notable. “Para ese momento de mis comienzos la música era revolución más que todo, pero hoy en día la música es más comercio y canciones más vanas, así vacías.

En aquel momento uno hacía mucha música de protesta social”.

Eran los tiempos de “free style”, la tiradera o guerra entre exponentes locales. Eso cambió en el movimiento urbano. Y él lo justificó: “La sociedad está sujeta a cambios y la clave es simple: tú tienes que adaptarte a los cambios para poder sobrevivir porque si te quedas obsoleto, arcaico, es inminente que tú desapar e z - cas”.

DE LOS CAMBIOS

Lápiz afirmó que los cambios en su música fueron por convicción propia y no por imposición social.

“Uno se va transformando con el tiempo a medida que van llegando nuevos colores, nuevos ritmos y nuevos ideales; dentro de lo que nos ocupa uno tiene que irse adhiriendo”. Según sus palabras, las personas no tienen por qué sacrificar los ideales propios, pero hay que ir haciendo cambios.