Alex Matos defiende mujeres

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

Con su disco “Salsa, sabor y sentimiento”, Alex Matos vuelve a reafirmar su estilo romántico, con canciones dedicadas a la mujer. En ese tenor, llamó la atención de sus colegas del género urbano, a quienes pidió a descontinuar grabando temas en los que se promueva la violencia hacia la mujer.

De hecho está trabajando en un proyecto, junto a otros salseros, quienes han grabado un tema y llaman la atención a los hombres sobre la violencia de género e intrafamiliar que pulula en la sociedad.

En República Dominicana, un promedio de 102 mujeres son asesinadas cada año por sus compañeros sentimentales o exparejas. Esos hombres pasaron de ser sus compañeros de vida, a sus asesinos. A sus verdugos.

“A la mujer no se le debe topar ni con el pétalo de una rosa. Por el hecho de que viva o se haya casado con una mujer no significa que esta sea de su propiedad. También debemos velar por nuestros hijos, no porque seamos sus padres significa que sean de nuestra propiedad y se deba maltratarlos. Es un proyecto en el que estamos trabajando para llamar a la conciencia de todos los hombres, especialmente a los dominicanos”, señaló.

Presencia en el medio artístico

Muchos eran los comentarios que acontecían alrededor de Alex Matos. Sobre todo, porque no mucho se sabía del artista, aunque se mantuvo pegando canciones. Hace unos días, el salsero, uno de los más queridos del público dominicano, presentó su tercera producción discográfica y lo hizo lleno de orgullo y la seguridad de que logró un producto competitivo en mercados extranjeros.

Como dicen en buen dominicano, Alex estaba guardado, pero trabajaba cada una de las once canciones que compone la producción, incluso al momento de la salida, cuatro de los temas ya tienen sus respectivos videoclips. “Espero que este disco cuente con el apoyo de los amantes de la salsa, porque puse mi alma para que los resultados cumplan con sus expectativas.

De principio a fin no tiene desperdicios, porque lo hicimos cuidando cada detalle, como ha sido nuestro norte, respetando siempre a nuestro público”, expresó el artista durante un reciente encuentro con la prensa en el bar Zambra.

Para esta producción, que cuenta con los arreglos musicales de Víctor Waill, se trabajó para llevar una interpretación y sonido impecable. De este nuevo álbum actualmente se promueve en la radio la canción “Algo contigo” la que ha logrado posicionamiento en la radio.

“Cuando uno ve todas las canciones compiladas en una producción y se toma su tiempo para trabajar cada tema, uno siente una emoción muy grande.

De este disco ya han sonado “Lo malo se va bailando”, “Te voy a declarar la guerra”, “Aprenderé” y “Tú”, recordó.

Esta producción, que sale bajo el sello de la empresa AJD Management, que preside la empresaria Amelfis Díaz, trae como novedad la canción escrita por Pavel Núñez “Un mundo” y la que interpreta junto a Míriam Cruz, el featuring “Quién controla el amor” con Yanfourd. Otras salsas incluidas son “Este amor”, “Nadie”, “Poquita fe” y “Cómo lo hizo”. Sobre dúos futuros adelantó que tiene en carpeta grabar con los puertorriqueños Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle, al igual que algunos de sus compatriotas.

Sin embargo, advirtió que con los exponentes urbanos solo grabaría “siempre y cuando las letras de ellos aporten a la sociedad, que tengan letras limpias”.

Para dar a conocer el disco Matos logró una extraordinaria convocatoria en donde estuvieron Eddy Herrera, Víctor Waill, Olga Lara, Ruth La Cantante, Pakolé y Edwin el futuro de la salsa, entre otros.

EN LA AGENDA

Alex Matos agotará un media tours por los medios de comunicación de República Dominicana para promover el álbum antes de viajar a cumplir compromisos en Canadá, donde irá por primera vez como artista. En otras áreas adelantó que le gustaría incursionar en el cine.