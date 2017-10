Domingo Bermúdez “La TV seguirá existiendo”

Emelyn Baldera

emelyn.baldera@listindiario.com

Santo Domingo

Para Domingo Bermúdez, aprender a manejar el negocio de la familia (Color Visión) supuso un reto que ha sabido enfrentar por más de 15 años. Hoy tras 48 años de historia, el canal que trajo al país el color en la pantalla chica y que se convirtió en el tercero de Latinoamérica en introducirlo, ha sabido renovarse, aunque eso los llevó a hacer grandes cambios.

“Yo llegué en un momento que había que hacer una renovación de muchas cosas, y es muy difícil cambiar a los padres de metodología y lograr el voto de confianza para yo querer hacer lo que se necesitaba. Pero, él me dio la libertad de actuar, no sólo de consultarlo. Me decía actúa, o lo haces bien o mal, pero actúa”, recuerda el hijo de Don Poppy Bermúdez, un próspero empresario del Cibao que puso el ojo en la televisión cuando aún no se sabía el boom que sucedería en torno a esta pequeña caja a blanco y negro.

Sin lugar a dudas que todo el mundo sabe que si hoy está registrado que República Dominicana fue el tercer país de Latinoamérica en tener color en la televisión, se debe a que Color Visión trabajó duro para ello, 48 años después siguen los retos y Domingo está consciente de eso.

“Nosotros somos gente muy plural. Yo como cabeza de este canal, en lo que nunca he estado de acuerdo es en campaña en contra de nadie, las noticias sí se pueden dar, pero fuera de eso hacer una campaña o tocar cuestiones personales eso no lo permitimos”, sostie- ne Bermúdez. Aunque de carácter tranquilo, cuando hay necesidad de llamar la atención a un talento lo hace con la actitud necesaria.

“El ego artístico es una cosa que mucha gente no conoce, así como el artista llega riendo un día, puede llegar llorando o de mal humor el otro. El que no sepa manejar eso no puede estar en este negocio.

Aquí tuvimos un Freddy Beras Goico y a un Rafael Corporán de los Santos, que hasta en un momento tenían sus diferencias aquí dentro y había que saberlo manejar”, manifestó el empresario con franqueza a LISTÍN DIARIO.

Una de sus satisfacciones tiene que ver con que reúne en Color Visión a un gran equipo confirmado por talentos dominicanos.

Mientras otros prefieren enlatados, ellos siguen apostando al talento criollo y las producciones en vivo, y eso, no cambiará.

“Hemos sido la casa para muchas figuras, la misma Pamela Sued nació y creció aquí. La libertad que se le da al artista de poder desarrollar su talento sin un límite. Le hemos dado libertad de poder expresarse, a veces se salen un poco y volvemos a encarrilarlos”, cuenta Bermúdez que ha debido hacer y ver grandes cambios a lo largo de estos 48 años de historia, de los cuales lleva casi la mitad al frente del canal.

Recordó que en su momento han sugerido y modificado algunos espacios, horarios con la finalidad de mejorar, eso fue lo que hicieron con Jatnna Tavárez y Mariasela, porque “nosotros como canal hemos hecho mucha inversión en la parte de imagen. Le estamos exigiendo a los productores, escenografía, producción y yo creo que el talento ha ido respondiendo”.

Según él, si hoy tienen muchas figuras de primer orden en la televisión dominicana se debe a que sienten en Color Visión la estabilidad que necesitan para hacer sus producciones.

Bermúdez garantiza su apuesta al talento local

Domingo Bermúdez está claro que hoy día resulta más fácil y menos riesgoso para el negocio de la televisión comprar un enlatado. Sin embargo, seguirá apostando a las producciones en vivo y con figuras locales. “Hacer una producción local conlleva muchas cosas y es muy costoso, pero nosotros apostamos al talento nacional, siempre hemos mantenido las puertas abiertas a todos los talentos”.

De los espacios que han logrado renovarse y subir sus rating está “El Show del Mediodía”, y para Bermúdez lo mejor que tiene el programa es que “ no es un show de nadie, no es el show de fulano, sino El Show del Mediodía que ha recibido muchas figuras importantes”. Agrega que por este espacio han pasado gente buena y mala.

Reconoce que en esta etapa Iván Ruiz logró un formato que se ajustó a los nuevos tiempos.

En un momento determinado eran comedias con música, ahora es la actualidad, apunta el empresario dominicano.

La televisión es un negocio y cómo seguir haciéndolo rentable es la gran interrogante de los dueños de canales del país. En ese sentido, él está claro en que cada día la TV tiene nuevos retos. “Nosotros como canal desde el año 2000 vinimos pensando y entendiendo que el Internet es el futuro de todo, desde ese momento comenzamos a hacer streaming”.

Aquí hace 18 años hacíamos eso, y al día de hoy nosotros, como otros canales, tenemos nuestra página, nuestra App, hemos ido con el ritmo de la tecnología, no nos hemos limitado a la TV”, dice seguro de que la televisión seguirá existiendo por muchos años.

Hoy día uno de los temas de debate de los periodistas y expertos en el área tiene que ver con lo que transmite la televisión: el contenido.

Es un tema que también preocupa a un dueño de canal, como Domingo. Sin embargo, cita que ese punto tiene mucho que ver , inclusive con el propietario del canal, y en su caso, ellos no se sienten aludidos cuando se dice que la TV dominicana carece de contenido, tomando en cuenta que en su parrilla tienen espacios como el de Jatnna Tavárez y Mariasela Álvarez, quienes han demostrado que sí se puede hacer buena televisión con calidad.

Su pensar

“Hay quienes prefieren jugar con el morbo de la gente. Creo que no debemos fomentar ciertas cosas, como la homosexualidad en la televisión; yo lo respeto, pero no lo comparto”, dice y señala que en Color Visión “hacemos un cedazo de la producción”.

Cita como uno de los grandes problemas de la pantalla chica en el país la cantidad de canales que hay, y cada día siguen llegando más.

“Hay quienes tienen un estudio en un cuarto con dos cámaras y dicen que es un canal”, asegura el ejecutivo.s