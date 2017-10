Cupido baila a ritmo de hip hop y flecha a rapera Cardi B

Ramón Almánzar

En un abrir y cerrar de ojos la vida le cambió 180 grados a la rapera dominicana Cardi B. En dos años, la fama y popularidad le llegaron junto con otro preciado regalo: el amor. Y, con la complicidad de Cupido, la noche del viernes hubo una prueba fehaciente: su novio le pidió matrimonio, entregándole un anillo de compromiso en plena actuación.

La popular rapera fue sorprendida por el tambièn rapero Offset (Kiari Cephus) durante una actuación en la edición 2017 del festival Powerhouse, un espectáculo que cada año organiza la conocida estación de radio Power 106 de Los Angeles.

“Jesucristo, estoy tan emocionada, @offsetyrn. Te quiero mucho. Gracias por ver el potencial en mí desde que me conociste. Por darme consejos para moldearme y amarme. Tú eres un hombre tan maravilloso para mí, tu familia, tus amigos, los niños... Hacemos mucho dinero y amor juntos”, publicó ella en su Instagram. (Traducción libre, no exacta del mensaje original en inglés: “Jesus Christ I’m so emotional, @offsetyrn I loveee you so much .Thank you for seeing the potential in me since you met me. For giving me advice molding me and loving me .Your such a amazing man to me your family ,friends ,kids and you are extremely talented.I can’t wait to spend FOREVAAAA with you . Lets make a lot shmoney and love together”).

Al llegar a su habitación la artista, de 25 años, posteó un video con el siguiente escrito: “Solo quiero irme a dormir y despertarme y asegurarme de que esto no sea un sueño. Gracias, Dios, por todas estas bendiciones. Gracias, cariño. @offsetyrn, Dios realmente te envió a mí” (“I just want to go to sleep and wake up and make sure this ain’t a dream.Thank you God for all these blessings.Thank you babe @offsetyrn God really sent you to me”).

Desde entonces las bendiciones y felicitaciones le llueven como uno de sus más felices días sobre la tierra y que sepultan todas las vicisitudes que enfrentó para alcanzar sus sueños y sentir amor, del que antes no había quedado a gusto, pues en una de sus peores experiencias sufrió los embates de la violencia doméstica de un novio machista.

DE LA TURBULENCIA A LA FAMA

Hija de padre dominicano y madre trinitense, Balcalis Almánzar, su nombre real, se crió en medio de pandillas y turbulento ambiente en los barrios pobres del Bronx, pero tuvo la riqueza del ímpetu y el deseo de cambio, incluso en esas noches de insomnios y de trabajo como stripper en un club neoyorquino.

Hace dos años, esta voluptuosa negra de sangre dominicana saltó a la popularidad en la quinta temporada del reality show “Love & Hip Hop: New York” y luego fue captada por ejecutivos de la disquera Atlantic Records, que la convirtieron en la nueva reina del hip hop.

Hace un mes, con su tema “Bodak Yellow (Money Moves)” se convirtió en la primera rapera en 19 años que alcanza la cima de Billboard Hot 100 en solitario, sin “featurings”.

