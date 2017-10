Mozart la Para se une a lucha contra violencia a la mujer

Santo Domingo

El exponente urbano Mozart La Para se sumó a la lucha contra los feminicidios que lleva a cabo la Procuraduría General de la República. En una visita que girara el intérprete de “Fiesta y Vacilón” al jefe del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, se comprometió con la campaña “Ni una sola”.

“Mi gente ¡ya esta bueno! me uno al Procurador @JeanARodriguezS en su iniciativa contra la violencia a la mujer #niunasol”, publicó el artista que firmará el año pasado con Roc Nation Latin.

Mozart, tras colgar la fotografía con el procurador, fue criticado por un fanático que le cuestionó si habría dinero de por medio para unirse a esta campaña.

“Esto no se trata de dinero es un aporte que estoy haciendo hermano no descargue su negatividad conmigo ser bueno no es sinónimo de idiotas ser bueno es una virtud que muchos idiotas no entiende”, respondió La Para.