Al estilo "Sex and the city", Magnolia Kasse y Rafely Rosario se comprometen en NY

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Magnolia Kasse jamás pensó que esa noche no sería una más junto a su novio Rafely Rosario y que ambos iban a protagonizar en Nueva York una escena romántica como esas que solo se ven en en la serie “Sex and the city”. La pareja se comprometió al matrimonio durante una cena romántica en un restaurant, ante el aplauso de los presentes y teniendo a Rafa Rosario como testigo.

Para la comunicadora se hizo realidad aquel momento que ella escuchó en la “Sex and the city” cuando alguien dijo que “los hombres son como las estrellas: hay millones de ellos, pero sólo uno puede hacer tus sueños realidad”.

Ese macho es Rafely Rosario. Y ella así lo contó: “Y lo que pensé sería una noche más juntos en New York, de pronto se convirtió en la noche más importante de mi vida cuando @rafelygram me dijo que quiere pasar el resto de sus años conmigo y yo le dije: Siiii, acepto! Te amo bello!”.

A partir de ese momento el rostro de Magnolia se iluminó de tal manera que ni todas las pantallas gigantes de Manhattan tenían más luz porque nada brilla con tanta intensidad como la luz del amor. Y ella ha demostrado que está enamorada de su príncipe.

El merenguero adelantó que en el mes de febrero del próximo año, 2018, podría contraer matrimonio con la comunicadora.

“La boda yo creo que viene en febrero si Dios quiere, viene eso por ahí”, se limitó a decir el hijo de Rafa Rosario, quien sostiene una relación pública con Magnolia desde el 2015.