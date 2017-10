Carlitos Wey no se desespera

Enrique Medina

Santo Domingo

El artista Carlitos Wey, ex integrante del desaparecido dúo “Los Teke Teke”, a dos años de su carrera como solista continúa trabajando arduamente para escalar a otros niveles dentro del género urbano, entendiendo que su música ha sido un poco pausada dentro de la industria pero que está trabajando una nueva etapa para vivir más al tiempo.

“El género urbano va muy rápido y yo he ido muy lento, mi carrera ha sido una carrera pausada, al paso, pero cada vez hemos dado un paso más adelantado porque hemos ido aprendiendo un poco más del negocio, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo nos enfocamos para trabajar una carrera a tiempo, haciendo un repertorio nuevo, haciendo cosas buenas, dialogando estrategias creativas que puedan utilizarse a futuro”, expresa Carlitos quien acaba de estrenar junto a los cantantes Lyon Nation y Ceky Vicini, el tema “Huelo dinero”.

En entrevista con Listín Diario, el urbano reveló que su nuevo esquema de trabajo es caminar más al tiempo “pensando hoy en lo que viene mañana para ir poco a poco trazando la pauta”, forjando una imagen por la cual lo conocieron además de abarcar otros géneros mezclados con lo urbano con letras inéditas.

“Venimos con varios featuring, también venimos con muchas cositas nuevas, lo que no funcionó en el pasado vamos hacer que funcione o lo vamos a mejorar ahora en esta nueva etapa, porque todavía yo considero que estoy iniciando, porque mi proyecto aún es un bebé, lo que tiene son dos años, hay cosas que pueden ir fluyendo primero, yo lo que quiero es llegar al final”, indica con entusiasmo.

En cuanto a las críticas que ha recibido por, a estas alturas de juego, no haber logrado conectar su música de manera más significativa como otros artistas, señala que “las críticas son buenas por más agresivas que sean, al fin al cabo son constructivas, porque si están hablando por algo es. Yo personalmente a las críticas le he sacado mucho beneficio por el motivo de que esos críticos son los fanáticos más fieles que puedes tener, porque el que te critica es porque sigue tu carrera desde cero”.

Admitió que a veces se escapan detalles porque no tiene un equipo muy amplio como la mayoría de los artistas, pero aun así se conforma con quienes trabaja, marchando con pasos firmes a pesar de lo cambiante del mercado.

LA INDUSTRIA CAMBIÓ...

LAS OPORTUNIDADES

“HAY QUE SALIR A BUSCARLAS”

Decidido. Carlitos reveló que en el camino dejar puertas a medias le ha restado hoy en día, siendo este uno de sus mayores errores. “Muchas veces dejé puertas abiertas a medias y llegó el momento de abrirlas completas; en la música urbana no se pueden dejar las cosas a medias, tú la haces o no la haces, y ese ha sido uno de mis errores, gracias a Dios no me han dicho que no mis colegas cuando les pido ayuda, los que sí han mareado, es mejor decir que no, que hacer perder tu tiempo”, explicó.