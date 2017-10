Comunidad venezolana necesita ayuda de los artistas

Jessica Leonor

Santo Domingo

El galán de telenovelas Víctor Cámara está en el país para ayudar a sus compatriotas venezolanos. “Estamos regados por todo el mundo sin asesoramiento y sin ayuda. Todas las personas que trabajamos en medios y que somos reconocidos por el público tenemos una deuda y no es solo con los venezolanos. Es una oportunidad para que los artistas ayudemos a resolver el problema de Venezuela que es el problema de muchos dominicanos también”, explicó el actor de “Perro amor” en una visita a LISTÍN DIARIO.

El intérprete de Sergio Montalbán en la telenovela “Rebeca” considera que los venezolanos no tienen cultura de inmigrante y no saben cómo comportarse en el exterior, por esto considera necesario que reciban la ayuda de expertos migratorios que les busquen salida para la legalización tanto para estar en el país como para aplicar en la lotería de la visa americana en la que tienen la oportunidad ya que aún no han llegado al límite de inmigrantes por año.

“Tenemos como finalidad que los que estén aquí estén legales, queremos ayudarlos, hemos tenido conversaciones con el Gobierno para que a través de ellos podamos buscar la facilidad de poder legalizarlos”, expuso.

Por esto estará junto a un grupo de profesionales hoy en Punta Cana y mañana en Plaza Central desde las 12:00 del día hasta las 7:00 de la noche, esperando que la comunidad venezolano se acerque y conozca el proceso.