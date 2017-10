EnEscena: "Hotel Burlesque", "De Lorca", "Yago", "Run Run" y más

Carlos Rojas

El musical "Hotel Burlesque Tropical Paradise abre sus puertas este fin de semana para inaugurar la nueva sala The Alley en el centro comercial Downtown Center, a partir de las 10:00 de la noche este viernes 27 y el sábado 28. Cargada de sensualidad y sexualidad, brillo, flecos y transparencias, regresa con un toque netamente tropical, destacan sus promotores en un comunicado.

Bajo la dirección teatral de la veterana María Castillo, con escenario en el nuevo The Alley en Downtown Center, y un elenco renovado, el musical realizado bajo la producción artística, idea y concepto original de Marcos Malespín Estévez, cuenta con personificaciones que vienen a reforzar a tercera versión de esta producción.



Durante aproximadamente una hora y media, la puesta en escena protagonizada por Hony Estrella, Carolina Rivas, Javier Grullón, Georgina Duluc, Antonio Melenciano, Tueska, Laura Leclerc, Estrella Tió, Rosene Jerez y Elena Castro, evidencia la importancia de cumplir las fantasías y mayores deseos de los espectadores con diálogos y canciones de amor, deseo y despecho, e interpretaciones hilarantes y destacadas.



Sinopsis: Es una comedia musical al estilo vaudeville en la que el espectador se transporta a una época de glamour donde la belleza femenina, es exaltada y llevada a su máxima expresión a través de fantasías musicales.

Ficha Artística

Dirección Teatral: María Castillo

Producción Ejecutiva: José Llano

Coreografías: Natalie Borsos

Producción Musical: María del Mar y Gustavo Rodríguez

Elenco: Georgina Duluc, Antonio Melenciano, Hony Estrella, Tueska, Javier Grullón, Laura Leclerc, Estrella Tió, Carolina Rivas, Rosene Jerez y Elena Castro.

Días y hora: Viernes y sábado, a las 10:00 de la noche.

Lugar: The Alley Downtown Center. Av. Núñez De Cáceres, esquina Rómulo Betancourt-Bella Vista.

TÍTERES

Programación del Festival Internacional de Teatro Infantil y Juvenil (FITIJ)



Viernes 27:

Los Tres Pelos de Oro, del grupo El Tenderete de México.

Sinopsis: La historia comienza cuando Narciso, el niño de la buena suerte ha sido predestinado cuando cumpla la mayoría de edad casarlo con la princesa, pero el rey al conocer esta profecía tratará por todos los medios de evitarlo y, los tres pelos de oro del diablo serán la clave para que el joven cumpla con su destino.

Hora: 10: 30 AM

Lugar: Sala Ravelo/Teatro Nacional Eduardo Brito

Viernes 27

De Lorca, del Teatro del Sol.

Espectáculo unipersonal compuesto por seis personajes desenterrados de las obras del español Federico García Lorca.

Sinopsis: Seis fuertes y apasionadas mujeres, que luchan con todo y contra todo en defensa del amor y de la vida, todas interpretadas por la actriz Elvira Taveras.

Hora: 10: 30 am

Lugar: Sala de la Cultura Aida Bonnelly de Díaz/Teatro Nacional Eduardo Brito

Domingo 29

La Mona Simona, de la agrupación teatral La Sonrisa del Lagarto de España.

Sinopsis: Es un espectáculo que mezcla técnicas de títeres, la narración oral y sombras chinescas, inspirado en valores como la amistad y el amor a la naturaleza recreando así un mundo mágico.

A todos los animales que se acercan a su árbol les invita a ver el gran espectáculo, y para ahuyentar el sueño y la soledad, les pide que le cuenten un cuento.

Lugar: Sala Ravelo/Teatro Nacional Eduardo Brito

Hora: 6: 30 p

FRANKENSTEIN

Sinopsis: Los doctores que operan desde los quirófanos de nuestra economía experimentan con la vida sin autorización de los muertos que aún no descansan. Nos niegan el derecho a ser felices hoy, por lo que la urgencia nos acorrala.

La violencia, no es el medio, no es el fin, es simplemente la respuesta. Nada ha cambiado, solo que estamos más viejos. La resistencia también, es recordar.

Ficha Artística

Dramaturgia: Claudio Rivera

Intérpretes: Orestes Amador, Viena González y Claudio Rivera

Asistente de dirección: Marycruz Paniagua

Luminotécnico: Ernesto López

Sonido: Josué Santana, Pavel Núñez y Víctor Contreras

Música Original: Josué Santana

Utilería: Lenin Paulino

Escenografía: Miguel Ramírez

Vestuario: José Miura y Vera Vertucci

Coreografía: Orestes Amador

Diseño Gráfico: Olga Valdez

Fotografía: Carlos Rodríguez

Dirección: Claudio Rivera

Días: viernes 27, sábado 28 y domingo 29

Horarios: V/S 8: 30 pm y D 6: 30 pm

Lugar: Sala Otto Coro del Teatro Guloya Calle Arzobispo Portes #205, Ciudad Colonial.

ESPERANDO A GODOT

Sinopsis: Esperando a Godot, a veces subtitulada como Tragicomedia en dos actos, es una obra perteneciente al teatro del absurdo, y fue escrita a finales de los años cuarenta por Samuel Beckett y publicada en 1952.

La obra se divide en dos actos, y en ambos aparecen dos vagabundos llamados Vladimir y Estragón que esperan en vano junto a un camino a un tal Godot, con quien (quizás), tienen alguna cita. El público nunca llega a saber quién es Godot, o qué tipo de asunto han de tratar con él.

Ficha Artística

Escrita: Samuel Beckett

Dirección: Manuel Chapuseaux

Producción Artística: Patricio León

Elenco: Omar Ramírez, Patricio León, Pepe Sierra, Noel Ventura y Josué Hirujo.

Días y horarios: del 26 al 28 de octubre a las 8: 30 pm y el domingo 29, a las 7: 00 pm.

Lugar: Casa de Teatro Calle Arzobispo Meriño nro.110. Zona Colonial

YAGO

Es la adaptación libertina y con alevosía de Fausto Rojas del clásico Otelo de William Shakespeare. Nunca es suficiente ver de nuevo este montaje realizado por la Compañía Nacional de Teatro.

Rojas dice: “…La puesta en escena del joven director dispara muchos códigos y signos en clave costumbrista, por un lado, las referencias a las peleas de gallos, el humor dominicano, los interludios entre canciones en vivo, le aportan ese tono colorido a pesar de terminar en una terrible tragedia.

Los celos se apoderan de Otelo por las artimañas de Yago. Esta es la línea temática esencial de este melodrama, que reúne diversas cuestiones y problemáticas dominicanas en un entorno caribeño.

En resumen: una propuesta que viene a refrescar, y que, apuesta por la teatralidad caribeña, y por la frontalidad del mensaje. Yago es una mirada crítica que no hace concesiones al golpe bajo o a la sensiblería acostumbrada, ubicándose siempre al lado de la verdad escénica”.

Ficha Artística

Yago, yo soy el que no soy basada en Otelo de William Shakespeare

Dirección y Adaptación libre: Fausto Rojas

Espacio Escénico: Fidel López

Universo Lumínico: Bienvenido Miranda

Vestuario y Estilismo: Cromcín Domínguez

Dirección Vocal: Nadia Nicola

Dirección Técnica: Nancy Vizcaíno

Producción Henssy Pichardo

Elenco: Wilson Ureña, Orestes Amador, Johnnié Mercedes, Yorlla Lina Castillo, Nileny Dipton, Wilson Ureña, Cristela Gómez, Gilberto Hernández, Miguel Bucarrelly, Yaimilé Scheker, Pachy Méndez, Alejandro Moscoso y Maggy Liranzo.

Lugar: Sala Carlos Piantini /Teatro Nacional Eduardo Brito. Av. Máximo Gómez 35.

Días y horarios: del 2 al 4 de noviembre/ 8: 30pm

EN OTROS ESCENARIOS

Títeres

Sábado 28

San Juan de la Maguana



Los Tres Pelos de Oro, del grupo El Tenderete de México.

Hora: 5: 30pm

Lugar: Centro Cultural Monina Campara

TEATRO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Run Rún

Sinopsis: Historias con referencias urbanas al día a día, llevadas al escenario con un punto de vista crítico social, seductor y con un alto contenido de humor mordaz y concluyente. Esto se traduce en una experiencia innovadora y siempre actual para el público.

Rojas dice: “…Me refiero al meritorio espectáculo, Run Rún, sino mucho más allá que ha contado con la creación colectiva del grupo y ha sumado la dirección del propio Miguel Espinoza.

Los temas sociales son asuntos desde esa necesidad de cuestionarlos, ya que es factor combativo que destroza y desvía a pueblos, naciones, países y sociedades. Su trama sencilla, expone varias micro historias que se van hilando entre sí, cuyas fronteras quedan separadas más por la intolerancia de sus hombres y mujeres de lo cual causa la ruptura de sueños y esperanzas.

La entrega histriónica de conjunto que supo articular con eficacia, las orientaciones de la dirección que, con poco, logran mucho, es decir, hay ritmo en las escenas, equilibrio escénico a lo que debían dar o articular en lo coreográfico y una marcada intención dramática que sumo quilates hacia lo que el espectador esperaba recibir en la platea.”

Ficha Artística

Creación Colectiva: Utopía Teatro

Dramaturgia y Dirección: Miguel Espinoza

Creación de Máscara Expresiva: Raquel Rodríguez

Elenco: Astrid Gómez, Nairelis Ureña, Raquel Rodríguez, Mily Lizardo, Cristina Rodríguez, Renso Mora, Víctor Estrella, Oscar Cruz, Aguis Lora y Erickson Pacheco.

Día: Sábado 28

Hora: 8:00pm

Lugar: Utopía Teatro/Calle Independencia #25-Santiago de los Caballeros