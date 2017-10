El actor mexicano Aarón Díaz dice que se deja guiar por sus instintos

(EFE)

México

El actor mexicano Aarón Díaz dijo este jueves que se deja guiar por sus instintos no solo en su carrera, sino en todos los aspectos de su vida, y señaló que se siente privilegiado de recibir el amor de sus seguidores.

En una rueda de prensa en Ciudad de México, Díaz contó que en este momento de su carrera está "actuando de modelo", un oficio que aseguró "tiene su chiste".

"Actúo como modelo porque al final soy actor (...) mis respetos para los modelos, a veces pensamos que nada más están ahí posando", apuntó el tapatío, quien agregó que cuando hace un castin deja que "fluya todo".

"Así es como llevo mi vida en general, no solo en mi carrera, dejo que fluyan las cosas y me dejo guiar por mis instintos, obviamente muchas veces me he equivocado, pero la mayor parte del tiempo le atino", indicó el artista, que vive en Estados Unidos.

Entusiasmado por reencontrarse con seguidores que lo apoyan desde su primera telenovela, "Clase 406", Aarón agradece estar cumpliendo 15 años como actor.

"No hay cómo entender que un artista, deportista (...) tenga gente que les regale todo ese cariño solamente porque te admira; es algo mágico, somos privilegiados de recibir ese amor", comentó.

"Hoy en día hay muchas plataformas", redes sociales, "cuando yo empecé no había más que un par de opciones nada más", indicó el artista, quien llamó a los mexicanos a buscar contenidos buenos no solo en la televisión y no descartó volver a trabajar en México si hay un buen proyecto.

Sobre su relación con la actriz Kate del Castillo, con quien estuvo casado dos años, dijo que ya "pasó mucho tiempo" y "no le preocupa su situación".

"Mientras menos sé, para mi mejor, estoy en otra atmósfera, otro estilo de vida, no me entero de nada. Cuando termino una relación para mí se acabó para siempre", aseveró.